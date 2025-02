Jacobs e la vicenda Tortu: Credo nell'innocenza di Filippo

ROMA - Marcell Jacobs, tornato in Italia per pochi giorni, ha parlato nuovamente del caso di spionaggio ai suoi danni che vede il fratello di Filippo Tortu sotto inchiesta. Il velocista azzurro non ha dubbi, queste le sue parole a Sky Sport: "Vicenda triste, non mi sarei mai aspettato una cosa così. Che qualcuno abbia provato a rubare i miei dati mi rattrista e mi dà parecchio fastidio. Credo nell'innocenza di Filippo. Mi ha fatto molto piacere che mi abbia scritto. Non è la sua chiamata che mi ha convinto, da subito sapevo che Filippo non c'entrava nulla. Spero che venga fuori la verità ma voglio che la staffetta torni a vincere: in pista cercheremo di essere super uniti".