Furlani argento nel salto in lungo: prima medaglia Italia agli Europei indoor

È argento Italia agli Europei indoor di atletica. A conquistare il secondo gradino del podio di Apeldoorn è Mattia Furlani. L'atleta classe 2005 si piazza al secondo posto nel salto in lungo grazie alla misura di 8,12 metri. Tre i salti nulli per l'azzurro, preceduto di un solo centimetro dal bulgaro Bozhidar Saraboyukov. Alle spalle del Fiamme Oro, che si aggiudica così la prima medaglia della spezione italiana in Olanda, è lo spagnolo Lester Lescay con 8.12 metri.