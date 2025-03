Quando è in Sud Africa ad allenarsi Leonardo Fabbri viene spesso scambiato per un giocatore di rugby, con i suoi due metri di muscoli. Certo sarebbe interessante vederlo con una palla ovale in mano – come fece più di cinquant’anni fa Marcello Fiasconaro, passando dall’atletica al rugby – ma per ora continuiamo a godercelo con una palla di ferro. Nel getto del peso Fabbri ha pochi rivali al mondo e agli Euroindoor di Apeldoor