Europei indoor, bis Italia sul podio: oro per Diaz e bronzo per Dallavalle

APELDOORN (Olanda) - Grande Italia nel salto triplo agli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn in Olanda. L'azzurro Andy Díaz Hernández ha conquistato la medaglia d'oro (prima dell'Italia nella manifestazione) saltando 17,71 metri al penultimo salto e batte il tedesco Max Hess, argento con un 17,43 trovato al primo tentativo. Diaz si è fermato ad appena quattro centimetri dal suo record italiano siglato il 2 giugno 2023 a Firenze (17.75 all’aperto).

Doppia medaglia per l'Italia che piazza anche Andrea Dallavalle sul podio con 17,19. Miglior prestazione mondiale del 2025 per Andy Diaz, mentre arriva il season best per Hess. Il francese Thomas Gogois è quarto con 16.51.