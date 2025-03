Europei indoor, Dosso da impazzire: oro nei 60 metri e tre record battuti

APELDOORN (Olanda) - Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d'oro nei 60 metri piani agli Europei indoor scrivendo una pagina storica dell'atletica leggera italiana. L'azzurra ha corso con il tempo di 7"01 diventando così la prima donna italiana a conquistare una medaglia d’oro internazionale in una gara di pura velocità, stabilendo il nuovo record italiano e la miglior prestazione mondiale dell'anno. Argento per la svizzera Kambudji in 7"02 e bronzo per la lussemburghese Van der Weken con 7"06. Tre primati per Zaynab con la caccia alla medaglia era partita dalla semifinale: miglior tempo in 7.03", a un soffio dal suo primato italiano poi battuto nella finale decisiva per l'oro.