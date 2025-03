Zaynab Dosso, medaglia d'argento nei 60 metri! Simonelli fuori dal podio

Zaynab Dosso ha conquistato nei 60 metri l'argento ai Mondiali indoor di Nanchino (Cina). L'azzurra, campionessa europea in sala, con il tempo di 7"06 è stata preceduta nel finale dalla svizzera Mujinga Kambundji che si è imposta in 7"04. Bronzo alla lussemburghese Patrizia Van Der Weken (7"07). L’azzurra, a un anno dal bronzo di Glasgow e a due settimane dall’oro agli Europei indoor di Apeldoorn, è ancora sul podio mondiale. Un’altra medaglia internazionale conquistata dalla 25enne emiliana che non parte bene in finale (0.180 il crono di reazione) e poi accelera, ma lo spunto vincente è della svizzera Mujinga Kambundji con 7.04 per il suo secondo oro dopo quello di tre anni fa, mentre il bronzo va alla lussemburghese Patrizia van der Weken in 7.07.