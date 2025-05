Italia promossa, ma non a pieni voti: le qualificate per Tokyo

Quattro staffette qualificate su cinque per i prossimi Mondiali di Tokyo di settembre, alle World Relays di Canton disputatesi nell’ultimo weekend. In realtà c’è da considerare anche staffetta mista 4x100 (il quartetto veloce azzurro in finale ieri si è piazzato al quinto posto con 41”25), nuova specialità che però non troverà ancora spazio in Giappone nella rassegna mondiale.

Tutto rimandato alle Olimpiadi di Los Angeles &rsqu