Spionaggio Jacobs, Tortu convocato dal pm come testimone: è andata così

Filippo Tortu in Procura: ecco come è andata

Filippo Tortu, il velocista italiano sentito oggi come testimone dalla Procura di Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere in quanto parente di un indagato. Oggi, infatti, c'è stata la convocazione di Filippo Tortu come testimone in una caserma e la decisione di astenersi e di non rispondere. Il fratello del velocista è indagato per concorso in intercettazioni abusive, perché avrebbe commissionato al gruppo dell'agenzia di investigazione e, in particolare, a Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto morto lo scorso marzo, di acquisire informazioni. Informazioni, riferibili al 2020 e al 2021, su esiti di analisi del sangue di Jacobs - oro olimpico, anche in staffetta proprio con Tortu, e mai coinvolto in vicende di doping - e su contenuti di telefonate e chat tra lui e il suo staff, tra cui pure l'allenatore e il nutrizionista. Dagli atti, inoltre, era emerso che l'operazione di presunto spionaggio non sarebbe nemmeno andata a buon fine, perché Pegoraro aveva consegnato alla fine una chiavetta vuota.