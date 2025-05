Quasi mille runners alla 24ª edizione “Stracandiolo - Corri per la ricerca"

CANDIOLO - Quasi mille runners hanno partecipato alla 24/ma edizione della “Stracandiolo - Corri per la ricerca”, la gara podistica del calendario regionale Fidal e Uisp che da sempre sostiene la lotta contro il cancro. Come ogni anno, questo appuntamento che unisce sport e solidarietà si è svolto con partenza e arrivo all’Istituto di Candiolo - IRCCS, centro oncologico di eccellenza per la cura e la ricerca sul cancro riconosciuto a livello internazionale. L’intero ricavato delle iscrizioni è stato devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, organizzatrice in collaborazione con Torino City Marathon. Quest’anno sono stati raccolti circa 15 mila euro. Nella parte competitiva, in campo maschile ha vinto Lorenzo Manganaro, della società podistica Torino Road Runner, in 26’53”. Vincitrice in campo femminile è stata Elisa Viora, anche lei della società podistica Torino Road Runner, che ha fatto registrare il tempo di 31’27”. La corsa, patrocinata dal Comune di Candiolo, è ormai un classico del podismo piemontese e si snoda su un percorso di 8,2 chilometri.