Duplantis infinito, vola a 6.28: nuovo record del mondo del salto con l’asta!

STOCCOLMA (Svezia) - Un altro record del mondo per... 'Mondo'. Un incredibile Armand Duplantis ha battuto per la dodicesima volta il record del mondo nel salto con l'asta , entrando sempre di più nella storia dell'atletica leggera. Il fuoriclasse svedese nella tappa 'di casa' della Diamond League a Stoccolma, davanti ai suoi tifosi, ha portato il record alla quota di 6.28 metri saltati al primo tentativo .

Carmassi record italiano nei 100h

Sensazionale Giada Carmassi, che a Stoccolma, in Diamond League, ottiene il record italiano dei 100 metri ostacoli in 12.69 (vento 1,4). L'azzurra è sesta nella gara vinta dalla statunitense Grace Stark in 12.32 (primato del meeting). Una gara di gran livello complessivo, dove l'atleta dell'Esercito ha fatto un eccellente finale, piombando sul traguardo ancora a piene frequenze, tanto da appaiare al centesimo l'ex-primatista mondiale Kendra Harrison. Per Carmassi si tratta del primo record italiano della carriera: migliora il 12.75 di Luminosa Bogliolo ottenuto della semifinale olimpica di Tokyo 2021. L'azzurra proveniva dal precedente progresso di 12.81 di Rabat, a soli sei centesimi dal record italiano, ora una realtà. Oltre al record nazionale, per la Carmassi c'è la seconda prestazione europea stagionale. "Sono ancora incredula, ho avuto la sensazione di non riuscire a fermarmi, ho avuto le frequenze molto alte stavolta. Sapevo di stare bene, speravo nel personale. Sono felicissima di questo record e di aver fatto meglio di atlete che ho sempre preso a modello. È il mio primo record italiano, sono ancora un po' frastornata ma felicissima", ha detto la friulana a fine gara.