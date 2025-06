Jacobs torna in pista a Roma: da Desalu a Patta, tanti italiani al via

Ori olimpici ed europei, campioni assoluti dell'atletica azzurra e fenomeni giovanili: questa la copertina della quinta edizione del Fis Sprint Festival Roma che si svolgerà venerdì 20 giugno allo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea", sulla pista grigio-verde a sei corsie 'battezzata' nel 2024 proprio in occasione della scorsa edizione del meeting. L'evento, organizzato dall'ASD Vision Sport sotto l'egida della Fidal, è ospitato da Sport e Salute e patrocinato da Roma Capitale. Sarà una grande occasione per vedere all'opera le stelle azzurre della velocità in una stagione che si preannuncia lunghissima, con i Campionati Europei per nazioni della prossima settimana a Madrid e i Mondiali di Tokyo in programma a metà settembre. In gara ci sarà Marcell Jacobs, bi-campione olimpico, primatista italiano ed europeo dei 100 metri, che inizierà la sua stagione outdoor domani a Turku, tre giorni prima di correre nella capitale con un parterre di tutto rispetto a fargli compagnia.