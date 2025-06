Jacobs salta lo Sprint festival di Roma: l'annuncio e il motivo

Marcell Jacobs non prenderà parte alle gare di venerdì 20 giugno allo Stadio dei Marmi, per lo Sprint festival di Roma: lo annunciano gli organizzatori dell'evento, comunicando l'annullamento della conferenza stampa in programma domani al Circolo del Tennis. Il debutto stagionale sui 100 del campione olimpico di Tokyo, ieri a Turku, ha infatti "evidenziato per Jacobs la necessità di rimodulare il programma di questo inizio di stagione : dopo avere pienamente recuperato l'infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti".

Segnali preoccupanti in vista di Tokyo?

Ieri in Finlandia Jacobs ha corso in batteria col tempo di 10''30, che gli è valso l'accesso alla finale grazie a un ripescaggio. Nell'atto conclusivo ha chiuso in ottava e ultima posizione in 10''44. Nemmeno il tempo di sperare un immediato riscatto allo Sprint festival, che Jacobs alza bandiera bianca. Il velocista italiano è ancora molto lontano dai suoi standard: lo dimostra proprio il tempo in sé. La scorsa estate correva la finale dei 100 alle Olimpiadi di Parigi in 9"85, a soli 6 centesimi dalla medaglia d'oro statunitense Noah Lyles. A distanza di neanche un anno, il tempo è salito vistosamente. C'è ancora margine per ritrovare la condizione, ma è un campanello d’allarme in vista dei Mondiali di settembre nella tanto amata Tokyo, che 4 anni fa gli regalava il più grande successo della sua carriera, quell'oro nei 100 metri che nessun italiano era mai riuscito a ottenere.