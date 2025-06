“L’imperativo non è vincere, ma vendere cara la pelle”. Questo l’approccio ieri, di prima mattina con il DT Antonio La Torre, in partenza oggi da Milano, destinazione Madrid, dove dalla tarda giornata di giovedì si disputerà il Campionato Europeo per Nazioni, nato dalle ceneri Coppa Europa. Il punteggio viene fatto sommando i punti sia della squadra maschi