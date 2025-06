Gout Gout, nuovo record e Bolt nel mirino: "Niente può fermarmi"

"Niente può fermarmi. Abbatterò quel muro"

Dopo aver dominato in lungo e in largo a livello giovanile, Gout Gout è entrato senza paura tra i senior, riuscendo a sopportare il peso dell'attenzione sempre più spasmodica nei suoi confronti. E nemmeno la ricchezza che gli è piovuta addosso, un contratto da sei milioni di dollari firmato con l'Adidas, sembra averlo destabilizzato. Approfittando di una pausa nell'anno scolastico australiano, è volato in Europa per confrontarsi in un palcoscenico mondiale con i professionisti e avere un assaggio di quello che è il suo obiettivo, Tokyo. E tutto è andato bene, con vittoria e primato. "Non sento alcuna pressione, perché non appena sono in pista, mi concentro su me stesso e su quello che devo fare: correre, che è la cosa che preferisco nella vita. Scendo e corro, niente mi ferma. Devo fare altre gare e quel muro lo abbatterò di sicuro", ha sottolineato riferendosi al limite venti secondi. Gout Gout è nato per correre, e va di fretta.