Italia in pista, l'obiettivo è confermarsi

Si parte. Alle 16, quando molto probabilmente a Madrid la temperatura che sfiorerà i 40 gradi, prederanno il via i Campionati Europei a squadre (ex Coppa Europa), con l’Italia impegnata a conservare il titolo di campione uscente. Vittoria conquistata alla grande, con quasi 20 punti di vantaggio, due anni fa in Polonia a Chorzow (Slesia). Due sole gare nella prima delle quattro giornate iberiche. Si parte con il salto con l’asta. Alle 16 le donne, alle 18 gli uomini, conside