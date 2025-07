Scossa Tebogo e Russell: “Siamo qui per stupire”

Berretto da baseball in testa, sguardo disincantato, la serenità di chi è consapevole del suo talento. Non potrebbe essere altrimenti: Letsile Tebogo, stella della 2ª edizione del Grand Prix di Brescia stasera (diretta Sky Sport 1 e Arena dalle 19), ha 22 anni da un mese, ma un curriculum che basta per una carriera. Oro olimpico a Parigi sui 200 con il 19’’46 del primato africano, argento e un bronzo ai mondiali di Budapest, un futuro che potreb