Iapichino e Furlani, a Londra puntando a Tokyo. E si rivede la Sabbatini

Luglio infuocato per quanto riguarda l’atletica. Un meeting dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Oggi il piatto forte è a Londra (60.000 tagliandi esauriti da tempo) per vedere all’opera il meglio del mondo. Unico neo il meteo, che annuncia pioggia. Lo afferma papà Gianni Iapichino che in questi giorni ha guardato spesso le condizioni metereologiche della capitale londinese. “Speriamo, che non piova, vi