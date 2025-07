Tamberi agli Assoluti, attesa per l'ufficialità. Presenti Battocletti e Furlani

È in arrivo un’edizione imperdibile dei Campionati Italiani Assoluti , tappa fondamentale nell’avvicinamento ai Mondiali di Tokyo. Sabato 2 e domenica 3 agosto a Caorle (Venezia) si gareggia per l’edizione n. 115 della massima rassegna tricolore, ospitata dalla città veneta allo stadio Chiggiato. A quattro giorni dall’evento, sono stati pubblicati gli iscritti, con la conferma di un cast decisamente qualificato. Saranno a Caorle le tre medaglie olimpiche di Parigi: l’argento dei 10.000 Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) ha ufficializzato la propria presenza , peraltro con un doppio impegno, non soltanto nei 5000 metri del sabato ma anche nei 1500 della domenica; il bronzo Mattia Furlani (Fiamme Oro) è atteso sulla pedana del lungo , l’altro bronzo olimpico e campione del mondo indoor Andy Diaz (Fiamme Gialle) sarà la stella del triplo. Massimo interesse anche sulla pedana del salto in alto: è iscritto il campione olimpico di Tokyo e campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro) che scioglierà la riserva sulla propria partecipazione nei prossimi giorni e, qualora in gara, troverà il campione d’Europa U23 e bronzo continentale al coperto Matteo Sioli (Euroatletica 2002), fresco di 2,30 a Bergen, il quarto di Parigi Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), oltre al vicentino Manuel Lando (Aeronautica) e a Marco Fassinotti (Aeronautica). Nel lungo potrà brillare la campionessa europea al coperto Larissa Iapichino (Fiamme Oro) quest’anno oltre il muro dei sette metri con il 7.06 di Palermo.

Le sfide tra colossi

Super sfida tra i colossi del peso Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle) per uno dei duelli che ha maggiormente infiammato le ultime edizioni tricolori. Nella marcia, domenica mattina, sul circuito cittadino di un chilometro con partenza e arrivo in piazza Vescovado, riflettori sulla campionessa olimpica di Tokyo e regina d’Europa Antonella Palmisano (Fiamme Gialle) e sulle medaglie continentali Valentina Trapletti (Esercito) e Francesco Fortunato (Fiamme Gialle): la gara femminile dei 10 km assegna anche il trofeo dedicato all’indimenticabile Anna Rita Sidoti. Dal fronte della velocità, l’oro europeo indoor Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) cerca il quarto titolo consecutivo sui 100 metri opposta alla veronese Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950), 200 metri per la ritrovata Vittoria Fontana (Carabinieri) che affronterà Dalia Kaddari (Fiamme Oro). Al maschile, 100 metri per Eric Marek (Esercito) appena sceso a 10”22 e per l’oro olimpico della 4x100 di Tokyo Fausto Desalu (Fiamme Gialle) iscritto anche nei 200 su cui si è riportato a 20”12 al culmine di un periodo decisamente favorevole. Annunciati tutti i primatisti italiani degli ostacoli: nei 110hs il campione europeo di Roma Lorenzo Simonelli (Esercito), nei 400hs l’argento Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) e al femminile la miglior Giada Carmassi di sempre (Esercito, 12”69 a Stoccolma nei 100hs) e Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che si misurerà con la vicentina Alice Muraro (Aeronautica), annunciata in piena crescita nei 400hs. Nei 400 maschili il favorito è il neo-recordman da 44”75 Edoardo Scotti (Carabinieri), mentre al femminile si assisterà a una delle sfide più avvincenti, in particolare tra la veronese Anna Polinari (Carabinieri) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano).

Mezzofondo da vivere

Mezzofondo tutto da vivere: Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) è imbattuta ai campionati italiani outdoor e indoor dall’estate del 2022 e punta a confermarsi padrona degli 800 metri, ma l’insidia principale è rappresentata da Marta Zenoni (Luiss) scesa due volte sotto i due minuti nelle ultime settimane, e da Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre). La stessa Zenoni, primatista del miglio con 4’17”16 a Londra, potrà essere protagonista di uno splendido confronto con Battocletti e con Ludovica Cavalli (Fiamme Oro) nei 1500 metri. Periodo di grazia anche per Federico Riva (Fiamme Gialle) che domenica ha ritoccato nuovamente il record del miglio a Berlino (3’48”11) e che dovrà vedersela con il primatista dei 1500 e bronzo europeo Pietro Arese (Fiamme Gialle) e con Joao Bussotti (Esercito). Negli 800 è stato un Europeo U23 dolceamaro per Francesco Pernici (Fiamme Gialle), sontuoso 1’44”06 in batteria, poi quarto in finale: il padovano Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) e il trevigiano Giovanni Lazzaro (Aeronautica) i rivali più accreditati per il titolo. Duello tra i fratelli Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica) nei 3000 siepi. Sulle pedane dello stadio Chiggiato anche la campionessa europea del martello Sara Fantini (Carabinieri), le finaliste olimpiche Elisa Molinarolo (veronese delle Fiamme Oro, asta) e Daisy Osakue (Fiamme Gialle, disco), la giovane triplista Erika Saraceni (Bracco Atletica) prima della partenza per gli Europei U20 di Tampere, il campione d’Europa U23 dell’asta Simone Bertelli (Fiamme Gialle) contro Matteo Oliveri (Carabinieri), i giavellottisti Paola Padovan (bellunese dei Carabinieri) e Giovanni Frattini (Carabinieri).