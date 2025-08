Tamberi: "Torno in gara perché voglio mettermi in gioco, perdere non mi fa paura"

Gimbo salta ai Campionati italiani a Caorle: "In pedana anche per i ragazzi che tengono alta questa disciplina". Attesa per i 100 uomini e donne

Walter Brambilla Pubblicato il 2 agosto 2025, 06:15 1 min