Con Doualla l’oro è verde. Saraceni, tre balzi da urlo

Kelly vince i 100 a 15 anni: "Ho fatto una cosa grande". Erika conquista il triplo: "Spero di andare a Tokyo"
Walter Brambilla
1 min
Con Doualla l’oro è verde. Saraceni, tre balzi da urlo© Getty Images for European Athletics

Erika e Kelly. Sono le nostre due regine di un’atletica che in questa prima parte d’estate fanno gioire gli amanti della regina degli sport olimpici. Alle 20.45 di Tampere esplode la felicità di Kelly Douala Edimo. Azzurra di 15 anni (16 a novembre) che dopo aver tagliato il traguardo dei 100 metri in un fantastico 11”22 (v.0,0) lancia un urlo e corre via veloce verso la curva. Perfetta la sua partenza, tempo di reazi

