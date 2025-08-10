Tamberi migliora ma non basta: si ferma a 2,20 ed è fuori dal podio in Germania

Un passo avanti in questa stagione per Gianmarco Tamberi . Il campione mondiale ed europeo dell’alto salta 2,20 alla seconda prova nel meeting di Heilbronn , in Germania, sbagliando poi tre volte a 2,24, e aggiunge quattro centimetri al suo miglior risultato dell’anno, il 2,16 di esordio al Golden Gala di inizio giugno a Roma. Non sono ancora le misure che vorrebbe il fuoriclasse azzurro, campione olimpico a Tokyo, alla ricerca della condizione per essere competitivo a livello internazionale e comunque in crescita rispetto al 2,12 della scorsa settimana agli Assoluti di Caorle.

Gli errori di Tamberi

Nella gara tedesca il marchigiano delle Fiamme Oro si piazza al quarto posto, invece Marco Fassinotti (Aeronautica) chiude con 2,10. Si comincia dalla misura di 2,10 e l’anconetano, maglia rosa fucsia e calzoncini fantasia, supera la quota. Anche a 2,15 salta alla prima prova, toccando l’asticella che però non cade. Tre nulli invece per Marco Fassinotti che chiude con il 2,10 di ingresso all’attivo. Si passa a 2,20 con Tamberi, stavolta con pantaloncini gialli, che sposta la cassa acustica verso di sé per ascoltare meglio la colonna sonora musicale (come sempre ha scelto ‘Animals’ di Martin Garrix) ma il primo errore è piuttosto netto. Il secondo tentativo va a segno e l’azzurro sprigiona un’esultanza che sa di liberazione. Nel frattempo Tobias Potye e Hamish Kerr ok alla prima, Jan Stefela alla terza. La gara prosegue a 2,24: al primo Tamberi non riesce a salire allo stacco e passa sotto l’asticella, al secondo la abbatte, errore anche al terzo.