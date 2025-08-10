L'Italia trionfa nella staffetta femminile e nel salto triplo: altri due ori a Tampere

Agli Europei Under 20 d'atletica brilla ancora l'Italia, che arriva a quota 5 medaglie d'oro a Tampere, in Finlandia. La quarta è arrivata dalla 4x100 donne, composta da Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla. Per quest'ultima è la seconda medaglia d'oro in questa kermesse iridata, dopo quella vinta nei 100 metri. Secondo posto per la Gran Bretagna, bronzo per la Polonia.Per le azzurre il crono di 43"72, nuovo record nazionale Under 20.