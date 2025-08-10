Tuttosport.com

L'Italia trionfa nella staffetta femminile e nel salto triplo: altri due ori a Tampere

Gli azzurri brillano ancora agli Europei Under 20 d'atletica a Tampere. Super Kelly Doualla
1 min
L'Italia trionfa nella staffetta femminile e nel salto triplo: altri due ori a Tampere

Agli Europei Under 20 d'atletica brilla ancora l'Italia, che arriva a quota 5 medaglie d'oro a Tampere, in Finlandia. La quarta è arrivata dalla 4x100 donne, composta da Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla. Per quest'ultima è la seconda medaglia d'oro in questa kermesse iridata, dopo quella vinta nei 100 metri. Secondo posto per la Gran Bretagna, bronzo per la Polonia.Per le azzurre il crono di 43"72, nuovo record nazionale Under 20.

Oro anche per Francesco Efeosa Crotti

Agli Europei Under 20 d'atletica, a Tampere, in Finlandia, poi è arrivata anche la quinta medaglia d'oro per gli azzurri. L'ha vinta il 17enne lombardo Francesco Efeosa Crotti (Cus Pro Patria Milano), che ha fatto sua la gara del salto triplo con la misura di 15.93.

 

