Contattaci
Debertolis colpito da un malore ai World Games in Cina: “Condizioni critiche”

La nota della Federazione sullo stato di salure dell'atleta ventinovenne ricoverato dopo la prova d'esordio di Orientamento ai giochi di Chengdu
1 min
Debertolis
Debertolis colpito da un malore ai World Games in Cina: “Condizioni critiche”© Instagram Mattia Debertolis

"La situazione clinica di Mattia Debertolis, ricoverato a Chengdu dopo un malore durante la gara inaugurale dei World Games, rimane molto critica secondo quanto riferito dallo staff medico. In Cina, è garantito un costante supporto medico a Mattia e un sostegno psicologico allo staff della Nazionale italiana e ai suoi familiari". Questo il comunicato con cui la Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso) aggiorna sulle condizioni di salute dell'atleta ventinovenne colpito da un malore durante la prova d'esordio al World Games in Cina.

"Assistenza in loco di altissimo livello"

La nota riporta inoltre come a Debertolis siano stata assicurate le migliori cure: "La Federazione, nel rispetto del proprio ruolo di istituzione sportiva nazionale, continuerà a svolgere un'attività di informazione pubblica e corretta, fornendo aggiornamenti ufficiali e verificati sulla situazione dell'atleta. Grazie all'immediato intervento del governo italiano, coinvolto attraverso il ministro Andrea Abodi, e al massimo supporto garantito da Ambasciata e Consolato, unito a un'assistenza clinica in loco di altissimo livello, è stato assicurato a Mattia sostegno e assistenza totali. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento", conclude la Fiso.

