Fenomeno Doualla, apertura Mondiale: “Fortissima, va protetta. Ma se vuole venire a Tokyo…”

Differenze, Covid e Kelly Doualla

Che differenze rispetto alla sua generazione di atleti?

«Noi eravamo un pochino più litigiosi. La dico chiaro: noi eravamo cittadini peggiori. Questi ragazzi sono molto più maturi, paradossalmente è che in alcuni casi sono più fragili perché mediamente nell’educazione hanno ricevuto meno “no” in famiglia. Noi avevamo la scorza più dura per come si erano comportati i genitori. Ora c’è la tendenza a tutelare troppo i nostri figli che a volte, alla prima difficoltà, non sanno cosa fare».



Il Covid quanto ha influito su questi atleti così giovani?

«Col Covid l’atletica si è rimessa al centro del villaggio visto che si pratica all’aria aperta e infatti abbiamo avuto un incremento di iscrizioni».



Parliamo di Kelly Doualla, precocissima, campionessa europea nei 100 e nella 4X100 a 15 anni nell’Under 20. Cosa si sente di dire su questa ragazza?

«Kelly è una ottima ragazza. Dovranno essere bravi i genitori, il suo tecnico e noi come Federazione a proteggerla un pochino. Le ho parlato un paio di volte e mi è sembrata una ragazzina molto a posto e conscia della sua posizione. Le ho detto che se le farà piacere e se genitori e tecnico sono d’accordo la porta per il Mondiale di Tokyo è aperta. Se vuole fare una esperienza del genere le ho dato questa opportunità perché se la merita. Per la staffetta. Ora deve stare tranquilla e quando vuole mi chiamerà per darmi una risposta. Dovrebbe saltare una settimana-dieci giorni di scuola ma saremmo alla ripresa degli studi. Se viene a Tokyo deve farlo senza pressioni. Ripeto, si tratta di una ragazza serena, consapevole di essere forte ma non la espone. Si sta divertendo a fare questo “gioco” che è l’atletica».



Un’altra ragazza precoce è Alessia Succo che alla seconda prova con gli ostacoli da “grande” ha portato a casa il bronzo all’Under 20...!

«Lei è velocissima infatti se non fosse andata in finale si poteva pensare pure a lei per la staffetta. Sugli ostacoli ha ancora margini nel superamento degli stessi ma è ovvio, è così giovane».



Il prossimo appuntamento sono i Mondiali di settembre a Tokyo. Come si avvicina l’Italia?

«Domenica Tamberi in Germania è salito a 2,20 e quindi si è un po’ migliorato rispetto alle ultime uscite. Deve essere lui però a giudicare se stesso e lo stato di forma. A uno come lui che ha vinto tutto quello che ha vinto, non devo dirgli io cosa fare. Deciderà Gimbo. Il suo obiettivo oltre alla nascita della figlia tra qualche giorno è ovviamente Los Angeles 2028. Jacobs invece ha fatto una scelta lo scorso anno che l’ha portato ad arrivare 5° alle Olimpiadi, ha vinto gli Europei. Ora so che è a Desenzano, il suo tecnico è in Cina ma in contatto con lu i continuo, gli abbiamo messo a disposizione tecnici e strutture a Roma ma ha ringraziato preferendo restare a casa sua. Valuterà anche lui se dare o no il contributo al Mondiale in Giappone».



Un consuntivo su questi primi suoi 4 anni?

«Direi che sono stati i 4 anni più prolifici in percentuale della storia dell’atletica italiana, mai vinto così tanto. E fa ancora più impressione se si pensa agli 8 anni precedenti. Si vinceva abbastanza nelle gare giovanili ma poi mancavamo nella grandi manifestazioni a testimonianza che la Federazione difettava nella seconda parte di accompagnamento dei talenti. Noi abbiamo investito tantissimo perché Tokyo diventasse l’inizio di un nuovo ciclo e ci siamo riusciti. Le risorse per i “grandi” sono aumentate continuamente per cui ora sono quasi raddoppiate rispetto alla precedente governance, siamo a 8 milioni e trecento mila euro».