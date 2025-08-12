Fenomeno Doualla, apertura Mondiale: “Fortissima, va protetta. Ma se vuole venire a Tokyo…”

Buongiorno, Stefano Mei. Da presidente della Federazione Atletica leggera come si sente con queste 14 medaglie al collo appena vinte agli Europei Under 20? «Io sono stato un atleta per cui quando le cose vanno bene sono abituato a cogliere anche le sfumature positive. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni sta dando i suoi frutti. Supportiamo, quando si avvicinano alla Nazionale, i ragazzi che sono già bravissimi. Ma il grosso del lavoro, va ricordato, soprattutto a livello giovanile, lo fanno le società di base che sul territorio allenano e fanno crescere i giovani. Per non parlare del loro sforzo nel reclutamento. La Federazione deve essere brava a intercettare i migliori e gestirli al meglio. I nostri meriti non devono andare oltre. Io quando sono arrivato il 31 gennaio 2021 mi sono reso conto che era arrivato il momento di fare un taglio su alcune spese che non ritenevo così funzionali ed eliminare o ridurre certe voci, per invece dirottare queste risorse sulla attività di alto livello, anche ovviamente sugli adulti, sugli atleti di vertice».
Quali voci di spesa ha voluto ridurre?
«Un po’ tutte, sicuramente c’erano voci relative a consulenze a vario titolo che non mi parevano necessarie e le ho tolte. Ho fatto subito una spending review di circa 2 milioni e questi soldi li abbiamo messi interamente sulla attività tecnica. Non dai i soldi i mano ai ragazzi ma metti in condizione gli azzurri, quelli che sono andati per esempio a Tokyo, di non avere nessun tipo di problema. Tokyo doveva essere lo spartiacque tra una Federazione che spendeva tanto e non vinceva mai e una che spende tanto ma perlomeno vince. Questi ragazzi di Tampere sono figli di quell’investimento. Dovevamo fare una inversione a 180 gradi se non 360. Ora dobbiamo tirare la cinghia per le scelte fatte, del resto mettere gli atleti nelle condizioni di dare il meglio richiede una politica precisa. E poi il territorio, che da anni lamentava uno scarso filo diretto e attenzione con il centro tecnico, voleva una attenzione diversa. Ecco un’area tecnica creata ad hoc per gestire proprio il rapporto con le basi dislocate nel Paese».
Questi Europei Under 20 l’hanno sorpresa a livello di risultati o si aspettava una buona performance?
«Una buona performance l’aspettavo. E’ un squadra Junior con l’aggiunta di qualche Allievo. Qualcuno ha fatto qualcosa in più e qualcuno qualcosa in meno ma aver vinto il medagliere direi che la dice lunga sul nostro valore. Da 4 anni a questa parte quando l’Italia si presenta, se non vince arriva seconda. A Parigi 17 finalisti anche se è arrivata qualche medaglia in meno rispetto alle otto che avevo ipotizzato. È stata una tappa basilare della nostra crescita. A Tamberi è successo ciò che è successo e poi quanti quarti posti. Se ai Mondiali di Tokyo faremo una finale in più io sarò contento, poi è ovvio che più medaglie si vincono e meglio è».
Una pioggia di podi come quella arrivate dalla Finlandia quanto aiuta nella promozione tra i giovani dell’atletica?
«I numeri sono in crescita. In generale è sempre più difficile incentivare i giovani di oggi a fare sport, soprattutto in un Paese strano come il nostro che ha bisogno di modelli a cui ispirarsi. Il primo che mi viene in mente è Sinner per il tennis. L’atletica è uno sport difficile, alle Olimpiadi vede in gara 211 Paesi, a Parigi 48 Paesi sono andati a medaglia. La nostra condanna è vincere perché solo con le vittorie si riesce a fare proselitismo. Negli altri Paesi del mondo la scuola è attenta a impiantare una cultura sportiva mentre da noi per problemi più che altro strutturali siamo indietro. Ben venga il ministro Abodi che punta sull’impiantistica strutturale, sarebbe una rivoluzione copernicana. Se invece di criticare i giovani per il fatto che stanno sui divani a giocare sui telefonini proponessimo loro spazi e luoghi adeguati che invogliano a fare sport forse avremmo altri numeri. Noi dobbiamo partire dalla fine, dai grandi risultati per avvicinare i giovani. Ma le società di base, le Asd fanno un gran lavoro, ne abbiamo 2890 e tutte fanno uno sforzo straordinario anche per la Federazione che deve gestire quasi 300 mila tesserati. Peraltro in aumento graduale e soprattutto tra i più giovani negli ultimi 4 anni. Noi non possiamo contare sui 7 milioni di uomini e donne che la domenica vanno a correre negli spazi aperti. La corsa è libertà per cui a loro non interessa essere tesserati però i “masters” sono importanti perchè sono un esempio per i figli o i nipoti. E’ una questione di cultura sportiva che si trasmette anche con l’esempio: lo sport aiuta a vivere sano. L’atletica può essere anche il futuro per i nostri figli».
Che ragazzi sono questi azzurri. Tra l’altro in alcuni casi molto precoci con quindicenni e sedicenni a medaglia negli Under 20?
«Ai miei tempi si faceva reclutamento ai Giochi della gioventù: la metà al calcio, un quarto all’atletica e l’altro quarto agli altri sport. Ora possiamo contare anche sui figli dei migranti che sono una risorsa anche per lo sport. Siamo noi anziani che notiamo la differenza del colore della pelle, per i nostri azzurri l’inclusione e l’integrazione sono problemi mai nati: la nostra squadra fa quadrato a prescindere da religione o quant’altro. Sulla precocità vedo che è un fenomeno che si sta diffondendo in tutto il mondo».
Differenze, Covid e Kelly Doualla
Che differenze rispetto alla sua generazione di atleti?
«Noi eravamo un pochino più litigiosi. La dico chiaro: noi eravamo cittadini peggiori. Questi ragazzi sono molto più maturi, paradossalmente è che in alcuni casi sono più fragili perché mediamente nell’educazione hanno ricevuto meno “no” in famiglia. Noi avevamo la scorza più dura per come si erano comportati i genitori. Ora c’è la tendenza a tutelare troppo i nostri figli che a volte, alla prima difficoltà, non sanno cosa fare».
Il Covid quanto ha influito su questi atleti così giovani?
«Col Covid l’atletica si è rimessa al centro del villaggio visto che si pratica all’aria aperta e infatti abbiamo avuto un incremento di iscrizioni».
Parliamo di Kelly Doualla, precocissima, campionessa europea nei 100 e nella 4X100 a 15 anni nell’Under 20. Cosa si sente di dire su questa ragazza?
«Kelly è una ottima ragazza. Dovranno essere bravi i genitori, il suo tecnico e noi come Federazione a proteggerla un pochino. Le ho parlato un paio di volte e mi è sembrata una ragazzina molto a posto e conscia della sua posizione. Le ho detto che se le farà piacere e se genitori e tecnico sono d’accordo la porta per il Mondiale di Tokyo è aperta. Se vuole fare una esperienza del genere le ho dato questa opportunità perché se la merita. Per la staffetta. Ora deve stare tranquilla e quando vuole mi chiamerà per darmi una risposta. Dovrebbe saltare una settimana-dieci giorni di scuola ma saremmo alla ripresa degli studi. Se viene a Tokyo deve farlo senza pressioni. Ripeto, si tratta di una ragazza serena, consapevole di essere forte ma non la espone. Si sta divertendo a fare questo “gioco” che è l’atletica».
Un’altra ragazza precoce è Alessia Succo che alla seconda prova con gli ostacoli da “grande” ha portato a casa il bronzo all’Under 20...!
«Lei è velocissima infatti se non fosse andata in finale si poteva pensare pure a lei per la staffetta. Sugli ostacoli ha ancora margini nel superamento degli stessi ma è ovvio, è così giovane».
Il prossimo appuntamento sono i Mondiali di settembre a Tokyo. Come si avvicina l’Italia?
«Domenica Tamberi in Germania è salito a 2,20 e quindi si è un po’ migliorato rispetto alle ultime uscite. Deve essere lui però a giudicare se stesso e lo stato di forma. A uno come lui che ha vinto tutto quello che ha vinto, non devo dirgli io cosa fare. Deciderà Gimbo. Il suo obiettivo oltre alla nascita della figlia tra qualche giorno è ovviamente Los Angeles 2028. Jacobs invece ha fatto una scelta lo scorso anno che l’ha portato ad arrivare 5° alle Olimpiadi, ha vinto gli Europei. Ora so che è a Desenzano, il suo tecnico è in Cina ma in contatto con lu i continuo, gli abbiamo messo a disposizione tecnici e strutture a Roma ma ha ringraziato preferendo restare a casa sua. Valuterà anche lui se dare o no il contributo al Mondiale in Giappone».
Un consuntivo su questi primi suoi 4 anni?
«Direi che sono stati i 4 anni più prolifici in percentuale della storia dell’atletica italiana, mai vinto così tanto. E fa ancora più impressione se si pensa agli 8 anni precedenti. Si vinceva abbastanza nelle gare giovanili ma poi mancavamo nella grandi manifestazioni a testimonianza che la Federazione difettava nella seconda parte di accompagnamento dei talenti. Noi abbiamo investito tantissimo perché Tokyo diventasse l’inizio di un nuovo ciclo e ci siamo riusciti. Le risorse per i “grandi” sono aumentate continuamente per cui ora sono quasi raddoppiate rispetto alla precedente governance, siamo a 8 milioni e trecento mila euro».
