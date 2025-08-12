Doualla rinuncia ai Mondiali di Tokyo. Duplantis nuovo record del mondo a Budapest: vola a 6.29!

Il tecnico Walter Monti, allenatore della sprinter Kelly Doualla , vincitrice di due medaglie d'oro ai Campionati Europei Juniores svoltisi la scorsa settimana a Tampere, ha comunicato quest’oggi ai vertici della Fidal la volontà di rinunciare ad una possibile inclusione dell’atleta nella squadra azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di Tokyo . Monti ha espresso l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale, al presidente federale Stefano Mei. Per la Doualla (16 anni ancora da compiere) l’estate 2025 è stata quella del debutto internazionale: prima, nel mese di luglio, la doppietta (oro nei 100 metri e nella staffetta) allo European Youth Olympic Festival di Skopje, evento continentale dedicato agli under 18; poi, la scorsa settimana, la fragorosa conferma tra le Juniores (al limite di 20 anni), con l’oro centrato sia nella prova individuale, sia nella staffetta 4x100, corsa con Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani. Per Kelly Doualla, a Skopje, anche il crono di 11"21, miglior prestazione europea Under 18, record nazionale Allieve e Juniores, e terza prestazione italiana di tutti i tempi , preceduta solo, nella lista nazionale, da Zaynab Dosso e Manuela Levorato. Performance che avevano prodotto l’ipotesi di un inserimento della giovanissima lombarda nel gruppo della staffetta veloce che affronterà i Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre.

Ennesima impresa di Duplantis

E sono 13. 'Mondo' Duplantis lima ancora il suo record del mondo di salto con l'asta che detiene dal 2020. Al Gold del Continental Tour di Budapest il campione olimpico svedese ha saltato 6.29 migliorando per la tredicesima volta il primato mondiale della specialità (sette outdoor e sei indoor). Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).

Super Sabbatini al Meeting di Budapest: scende sotto i 4 minuti nel 1500 metri

Quasi due secondi di progresso, una barriera finalmente abbattuta. Si migliora Gaia Sabbatini che al meeting di Budapest scende a 3:59.49 sui 1500 metri e diventa la quinta italiana della storia a correre sotto il muro dei quattro minuti. È la stagione del rientro ad alti livelli per la 26enne delle Fiamme Azzurre, operata al piede sinistro nello scorso settembre, tornata a crescere e non di poco: un netto salto di qualità rispetto al 4:01.24 del 2023, invece quest’anno finora si era espressa in 4:02.99 di passaggio nel miglio di Londra in cui ha timbrato lo standard per i prossimi Mondiali di Tokyo con 4:19.83. La mezzofondista teramana, campionessa europea under 23 nel 2021 e oro in staffetta agli Europei di cross nel 2022, si prende una delle maggiori soddisfazioni della carriera proprio sulla pista della capitale ungherese dove due anni fa aveva chiuso con il ritiro in semifinale alla rassegna iridata. Sul traguardo è quinta nella gara vinta dall’australiana Georgia Griffith in 3:58.25 mentre coglie il primato stagionale Ludovica Cavalli (Fiamme Oro), quattordicesima con 4:04.37. Nei 200 metri quinto posto di Fausto Desalu (Fiamme Gialle) in 20.36 (-0.4) dall’ottava corsia ma impressiona il 19.69 del giamaicano Bryan Levell. Giornata no per Leonardo Fabbri (Aeronautica) che conclude senza misura nel peso con tre nulli, a due giorni dallo stop al meeting di Sollentuna per un fastidio alla mano.