Doualla va ai Mondiali? "Grazie mille, ma è no". Per Kelly, ora, le vacanze e il liceo

Mentre Armand “Mondo” Duplantis migliorava di un centimetro il proprio primato del mondo nell’asta con 6,29 in quel di Budapest, tappa del Continental Tour, la Fidal , tramite un comunicato ufficiale, annunciava la rinuncia di Kelly Doualla ai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre). Il tecnico Walter Monti, allenatore della campionessa europea dei 100 e della staffetta 4x100 con Pagliarini, Valensin e Castellani Under 20, ha comunicato ai vertici della Federazione la volontà di rinunciare ad una possibile inclusione dell’atleta nella squadra azzurra ai campionati del mondo di Tokyo. La decisione è stata presa dalla stessa atleta, dalla famiglia e dal tecnico. Kelly a questo punto potrà godersi le meritate vacanze, riprendere regolarmente la scuola (terzo anno di liceo scientifico con curvatura sportiva) e magari riproporsi già ai Societari allievi di fine settembre. Resta il fatto che nello spazio di 2 settimane Kelly Doualla , 15 anni, ha insidiato personaggi del mondo dello sport in articoli, servizi giornalistici e tv. In altre parole, ha conquistato uno spazio mediatico mai visto in atletica, avvicinandola a debita distanza ai vari Jacobs e Tamberi. duplantis record: 6.29! Intanto ieri sera a Budapest “Mondo” per l’ennesima volta ha sfiorato il cielo senza nuvole.

Azzurri in Ungheria

Ogni volta un centimetro e questa volta al secondo tentativo. Appena atterrato sui sacconi è stato abbracciato e sollevato di peso dal suo attuale rivale, il greco Emmanuel Karalis (6.02). Lo svedese ha iniziato la sua scalata al mondiale con 5.62 (2ª prova), 5.72 e 6.02 alla prima, 6,11 alla seconda. Poi il dodicesimo mondiale per lo svedese di Lafayette. Inutile ora chiedersi dove potrà arrivare, intanto sabato sarà tra i protagonisti nella tappa diamantifera in Slesia. Prima della fine della stagione è ipotizzabile almeno un 6,30. C’erano degli azzurri in Ungheria. Leo Fabbri purtroppo è incappato in tre nulli in qualificazione nel peso: no Mark. Senza misura. Faustino Desalu ha corso i 200 e il parterre a prima vista pareva abbordabile per realizzare una prestazione cronometrica eccellente. Dopo un avvio non brillante e una curva non di quelle che si ricordano, lo sprinter ha dato il meglio di sé nel lanciato. Ha chiuso in 20”36 (5º), molto lontano dal giamaicano Brian Levell (19”69), argento in Cina ai mondiali di staffetta nella 4x 100 mista. In questa gara si è rivisto il sudafricano Wayde Van Niekerk (2ª/20”07) primatista mondiale dei 400. Nei 100 volata vincente di un altro giamaicano Kishane Thompson in 9”95. Nei 1500 donne segnaliamo l’ottima prova di Gaia Sabbatini quinta in 3’59”49 quinta donna di sempre in Italia sotto i 4’, oltre al primato stagionale di Ludovica Cavalli con 4’04”37.