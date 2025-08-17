Tuttosport.com

Tamberi, verso il no Mondiale. Chiaroscuro Fabbri-Iapichino

Nel meeting polacco di Chorzow soltanto il pesista azzurro sorride anche se ormai  tutti pensano a Tokyo
Walter Brambilla
1 min
TamberiIapichino
Tamberi, verso il no Mondiale. Chiaroscuro Fabbri-Iapichino© ANSA

La notizia della splendida tappa polacca della Diamond League è che Armand “Mondo” Duplantis non ha realizzato un altro record del mondo nell’asta, fermandosi a 6,10, ben lontano da quel 6,30 ipotizzato dai più, dopo il 6,29 stabilito solo 4 giorni fa a Budapest. Al Memorial Kamila Skolimowska si sono viste ottime gare, atleti in splendida forma, pronti ad affrontare il finale di stagione, antipasto del mondiale settembrino. In casa azzurri non è andato

