Tamberi, verso il no Mondiale. Chiaroscuro Fabbri-Iapichino

La notizia della splendida tappa polacca della Diamond League è che Armand “Mondo” Duplantis non ha realizzato un altro record del mondo nell’asta, fermandosi a 6,10, ben lontano da quel 6,30 ipotizzato dai più, dopo il 6,29 stabilito solo 4 giorni fa a Budapest. Al Memorial Kamila Skolimowska si sono viste ottime gare, atleti in splendida forma, pronti ad affrontare il finale di stagione, antipasto del mondiale settembrino. In casa azzurri non è andato