Fabbri e Simonelli regalano due acuti. Furlani salta su Zurigo

Diluvia sulla terzultima tappa della Diamond a Losanna. Il pesista è secondo con 21,77 Lorenzo quarto nei 110 hs: 13”21 Mattia: «Che rischio sull’acqua»
Walter Brambilla
1 min
Fabbrisimonelli
Fabbri e Simonelli regalano due acuti. Furlani salta su Zurigo© EPA

A Losanna (terzultima tappa della Diamond League) più che una pioggia battente, un vero e proprio nubifragio che ha flagellato tutti: atleti, addetti ai lavori e pubblico. Si salvano alcune gare di mezzofondo meno penalizzate. La botta finale, la ciliegina sulla torta del 50º compleanno della città elvetica sul Lemano, arriva dai 100 metri, vinti dal giamaicano Oblique Seville, fu il primo che riuscì ad infrangere l’imbattibilità di

