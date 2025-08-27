Finali Diamond League: Furlani è secondo nel lungo, Fabbri sesto nel peso

Mattia Furlani va vicino al successo in Diamond League e chiude al secondo posto la gara di salto in lungo nella prima giornata del meeting di Zurigo che decreta i vincitori del circuito. Il campione mondiale indoor e bronzo olimpico atterra a 8,30 (+0.7) battuto solo dallo svizzero Simon Ehammer (8,32). Leonardo Fabbri è sesto nel peso con 21,47, vince per la quarta volta il Diamond Trophy lo statunitense Joe Kovacs (22,46). Sesta anche Roberta Bruni nell'asta con 4,45 alla seconda uscita dopo l'infortunio di Parigi, si impone l'altra statunitense Katie Moon (4,82). Nelle altre gare festeggiano il titolo di campioni della Diamond League 2025 Armand Duplantis nell'asta maschile (6,00), l'australiana Nicola Olyslagers nell'alto femminile (2,04, world lead e primato d'Oceania) e nel peso la canadese Sarah Mitton (20,67). A un centimetro dal primato stagionale all'aperto, a due dalla vittoria. È in forma Mattia Furlani quando ormai mancano poco più di due settimane all'inizio dei Mondiali di Tokyo . Il ventenne delle Fiamme Oro sfiora il diamante che con 8,32 (-0.6) va al padrone di casa Simon Ehammer, già capace di conquistare il trofeo nel 2023.

Fabbri e la motivazione per Tokyo

La svolta per il laziale, sulla pedana rialzata nel 'city event' del Weltklasse, arriva al quinto turno dove coglie la sua miglior misura della gara, preceduta da un nullo (di tre centimetri) altrettanto lungo, con la prima parte cifrata con salti di 7,95 (0.0), 8,02 (+0.1) e 7,99 (-0.2). Terzo l'australiano Liam Adcock, che a Roma aveva battuto il reatino all'ultimo salto nel Golden Gala Pietro Mennea, con 8,24 (-0.3) e ben cinque salti oltre gli 8,13. Due sesti posti per Leonardo Fabbri (Aeronautica) e per Roberta Bruni (Carabinieri). Il fiorentino campione europeo a Roma e argento mondiale a Budapest non trova un lancio migliore del 21,47 ottenuto al secondo tentativo (serie: 20,96-21,47-20,78-nullo-20,81-nullo), lasciando a Joe Kovacs la corona di vincitore del Diamond Trophy (per la quarta volta) con un lancio di 22,46. Il due volte iridato ha preceduto il connazionale Payton Otterdahl (22,07) e il giamaicano Rajindra Campbell (21,87). "Sono arrabbiato, molto arrabbiato - commenta Fabbri - Gli allenamenti vanno bene, ma in gara non riesco a tradurre quanto realizzo nell'avvicinamento alla gara. La devo considerare una spinta, una motivazione per Tokyo in una stagione dove non ho vinto niente, e l'appuntamento principale da preparare al meglio in queste due settimane che mi separano dal Mondiale".

Le parole dell'azzurra Bruni

La primatista italiana dell'asta, alla seconda gara dopo due mesi di stop, salta 4,45 superando la quota alla prima prova, dopo lunga attesa per risistemare l'asticella sui ritti e aver valicato anche la misura d'ingresso a 4,30 al primo assalto. Niente da fare a quota 4,55, con il secondo dei tre tentativi più vicino alla riuscita, tuttavia un progresso dopo la prima gara di Bruxelles nella fase successiva all'infortunio. Per l'azzurra il piazzamento odierno ricalca quello delle due precedenti finali nel circuito dei diamanti, dopo che nella finale della stagione 2022, sempre a Zurigo, si piazzò quarta. Vince la gara con 4,82 e conquista per la seconda volta in carriera il Diamond Trophy di specialità la statunitense Katie Moon-Nageotte, olimpionica di Tokyo e due volte iridata a Eugene e Budapest. Podio tutto a stelle e strisce: seconda Sandi Morris, terza Emily Grove, entrambe con 4,75. "Un piccolo step dopo la prestazione di Bruxelles - le parole di Roberta Bruni - ora l'importante è continuare a crescere di condizione pensando a Tokyo". Bellissima la finale dell'alto femminile, baciata dalla magica pedana allestita in Sechselautenplatz.