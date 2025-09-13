Battocletti, effetto sopresa cercasi: crono segreti per non dare vantaggi

É tranquilla, serena e consapevole per il lavoro fatto per arrivare al Mondiale. Nadia Battocletti, trentina di 25 anni, figlia d’arte, papà Giuliano più volte azzurro nel mezzofondo, mamma Jawhara, capace di esprimersi a buoni livelli nel mezzofondo veloce, sarà una delle protagoniste della finale dei 10 mila nella prima giornata di gare nella terra del Sol Levante. L’unica europea in grado di battersi contro le africane. Forte del suo