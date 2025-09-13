Palmisano show nella 35 km di marcia: subito argento per l’Italia ai Mondiali di Tokyo!

Inizia alla grande il percorso dell'Italia in Giappone! Antonella Palmisano , tra le favorite nella 35 km di marcia che si è disputata nella notte italiana ai Mondiali di Tokyo 2025 , è arrivata seconda, conquistando la medaglia d'argento . L'oro femminile è andato alla spagnola Maria Perez. Terza l'ecuadoriana Maria Torres. Il primo oro maschile della stessa specialità è andato al canadese Evan Dunfee. Il più veloce in gara, ha percorso le strade della capitale giapponese in 2 ore, 28 minuti e 22 secondi, nonostante il clima afoso. Il brasiliano Caio Bonfim, medaglia d'argento olimpica, ha conquistato un altro argento mondiale in 2:28.55, mentre il giapponese Hayato Katsuki (2:29.16) ha completato il podio. Ottavo posto per Riccardo Orsoni con 2h 31'39". Squalificato Teodorico Caporaso.

Palmisano, è argento!

La marciatrice azzurra porta a casa un risultato di fondamentale importanza, nonostante quella disputata non fosse la sua 'gara preferita'. Antonella Palmisano, a Tokyo 2020 (disputatisi nel 2021), conquistò l'oro olimpico nella 20km, per la quale correrà il 20 settembre. Il tempo registrato dalla marciatrice azzurra è di 2:42:24, alle spalle della spagnola Maria Perez, vincitrice della medaglia d'oro con i suoi 2:39:01, reduce dall'oro ai Mondiali di Budapest sia nella 20km che nella 35km. Le altre due azzurre in gara - Nicole Colombi ed Eleonora Giorgi - si sono, invece, piazzate rispettivamente all'undicesimo e diciassettesimo posto. "Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un'amica vera, al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia" - sono state dunque le sue parole a RaiSport dopo l'argento. "Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe - ha proseguito la Palmisano -. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. Quella dei 35km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi e sono felice anche per lui".