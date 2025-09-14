Super Fabbri, non ci resta di bronzo: "Che felicità!"

Nessun rimpianto, nessun rimorso. A Tokyo, sulla pedana del getto del peso, i pensieri rivolti a quel 22.82 degli Assoluti di Caorle, miglior prestazione stagionale, non trovano cittadinanza. E nemmeno quelli che ritornano alla spallata, sopra i 22 metri, uscita per un soffio dal settore, nel corso della finale giapponese. No, perché alla fine - questa volta - Leonardo Fabbri si è preso quel posto sul podio che tanto ha sognato e altrettanto ha