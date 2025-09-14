Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Super Fabbri, non ci resta di bronzo: "Che felicità!"

La medaglia è arrivata alla quinta rotazione senza lasciare nessuno a bocca aperta, lasciandosi alle spalle il neozelandese Walsh
Daniele Galosso
1 min
Super Fabbri, non ci resta di bronzo: "Che felicità!"© EPA

Nessun rimpianto, nessun rimorso. A Tokyo, sulla pedana del getto del peso, i pensieri rivolti a quel 22.82 degli Assoluti di Caorle, miglior prestazione stagionale, non trovano cittadinanza. E nemmeno quelli che ritornano alla spallata, sopra i 22 metri, uscita per un soffio dal settore, nel corso della finale giapponese. No, perché alla fine - questa volta - Leonardo Fabbri si è preso quel posto sul podio che tanto ha sognato e altrettanto ha

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte