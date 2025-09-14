Tuttosport.com

Iapichino fuori dalla finale: "Come fossi in un incubo"

Larissa vive la sua più grande delusione non riuscendo a qualificarsi per i salti di oggi. Il papà: "Non so cosa dirti"
Walter Brambilla
1 min
Iapichino fuori dalla finale: "Come fossi in un incubo"© EPA

È stata forse la delusione più cocente della prima giornata dei Mondiali di atletica. Chi? Larissa Iapichino, una delle nostre punte di diamante, sulla quale più o meno tutti, lei compresa, ambiva a una medaglia, di quale metallo non era dato a saperlo. Lo stesso Dt Antonio La Torre puntava a occhi chiusi su di lei. La sua è stata una stagione condotta a buonissimi livelli: il titolo continentale indoor, i 7 metri

