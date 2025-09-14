Edoardo Scotti in semifinale con il record italiano nei 400 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. 44"45 il tempo dell'azzurro, che fa segnare il primato nazionale e si assesta nella terza posizione della rispettiva batteria, ultima buona per accedere alle semifinali. Davanti lo statunitense Patterson (43"90) e il giamaicano McDonald (44"38) con il season best. "Mi è piaciuto correre in nona corsia. Non avevo punti di riferimento e sono andato forte dall'inizio alla fine. Il mio obiettivo resta entrare in finale", le parole, ai microfoni di RaiSport, del 25enne lodigiano dei Carabinieri. Tamberi eliminato Gianmarco Tamberi, invece, non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto. Il campione olimpico di Tokyo, arrivato in Giappone lontano dalla forma migliore, non è riuscito a superare la quota di 2.21, fallendo tre volte consecutive la misura. Fuori anche Sottile e Lando, avanza solo Sioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Atletica