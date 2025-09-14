Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Tamberi eliminato ai Mondiali! Scotti fantastico: record italiano dei 400 metri

Il campione olimpico non supera le qualificazioni. Il 25enne lodigiano termina al terzo posto la sua batteria, vinta dallo statunitense Jacory Patterson
1 min
Tamberi eliminato ai Mondiali! Scotti fantastico: record italiano dei 400 metri© Getty Images
Edoardo Scotti in semifinale con il record italiano nei 400 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. 44"45 il tempo dell'azzurro, che fa segnare il primato nazionale e si assesta nella terza posizione della rispettiva batteria, ultima buona per accedere alle semifinali. Davanti lo statunitense Patterson (43"90) e il giamaicano McDonald (44"38) con il season best. "Mi è piaciuto correre in nona corsia. Non avevo punti di riferimento e sono andato forte dall'inizio alla fine. Il mio obiettivo resta entrare in finale", le parole, ai microfoni di RaiSport, del 25enne lodigiano dei Carabinieri.

Tamberi eliminato

Gianmarco Tamberi, invece, non è riuscito a superare le qualificazioni del salto in alto. Il campione olimpico di Tokyo, arrivato in Giappone lontano dalla forma migliore, non è riuscito a superare la quota di 2.21, fallendo tre volte consecutive la misura. Fuori anche Sottile e Lando, avanza solo Sioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica