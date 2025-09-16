Lorenzo Simonelli fallisce l'accesso alla finale dei 110 hs ai Mondiali di atletica. L'ostacolista romano, campione europeo in carica, ha chiuso al quarto posto la propria semifinale con il tempo di 13"22, crono non sufficiente per i ripescaggi. Sulla pedana del triplo eliminata in qualificazione anche la campionessa europea under 20 Erika Saraceni (13,82). Non è andata bene neanche ad Edoardo Scotti che manca la finale dei 400 metri: l'azzurro, primatista italiano con 44"45 ottenuto in batteria, con il tempo di 44"77 si è piazzato quinto nella sua semifinale. "Purtroppo ero più stanco, il mio obiettivo era entrare in finale, oggi non è stata la mia giornata migliore. Mi rifarò. E' mancata la ciliegina sulla torta", ha dichiarato l'azzurro a Raisport.
Sioli chiude ottavo
Matteo Sioli chiude all'ottavo posto la finale mondiale di salto in alto. Sulla pedana di Tokyo, il diciannovenne azzurro, oro europeo under 23, riesce a saltare 2,24 alla seconda prova dopo il 2,20 di apertura e poi sbaglia tre volte a 2,28 nella sua prima partecipazione alla rassegna iridata.
Pernici show, le sue parole
Francesco Pernici si è qualificato alle semifinali degli 800 metri ai Mondiali di Tokyo. Nella sua batteria ha chiuso al secondo posto con il tempo di 1’45"11. "Il lavoro ha dato i suoi frutti, ora bisogna restare tranquilli e concentrati, abbiamo fatto un passo, ce ne sarà un altro importantissimo domani. Cuore e gambe per conquistare la finale anche se sarà difficile. Negli ultimi 150 metri si doveva rischiare anche correndo in terza corsia, volevo la semifinale e chiudere nel migliore dei modi questa stagione", ha dichiarato l'azzurro ai microfoni di Raisport. Nell'altra semifinale Catalin Tecuceanu ha chiuso al sesto posto con il crono di 1’46"22 ed è fuori dalle semifinali.