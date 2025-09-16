Lorenzo Simonelli fallisce l'accesso alla finale dei 110 hs ai Mondiali di atletica . L'ostacolista romano, campione europeo in carica, ha chiuso al quarto posto la propria semifinale con il tempo di 13"22, crono non sufficiente per i ripescaggi. Sulla pedana del triplo eliminata in qualificazione anche la campionessa europea under 20 Erika Saraceni (13,82). Non è andata bene neanche ad Edoardo Scotti che manca la finale dei 400 metri: l'azzurro, primatista italiano con 44"45 ottenuto in batteria, con il tempo di 44"77 si è piazzato quinto nella sua semifinale. "Purtroppo ero più stanco, il mio obiettivo era entrare in finale, oggi non è stata la mia giornata migliore. Mi rifarò. E' mancata la ciliegina sulla torta", ha dichiarato l'azzurro a Raisport.

Sioli chiude ottavo

Matteo Sioli chiude all'ottavo posto la finale mondiale di salto in alto. Sulla pedana di Tokyo, il diciannovenne azzurro, oro europeo under 23, riesce a saltare 2,24 alla seconda prova dopo il 2,20 di apertura e poi sbaglia tre volte a 2,28 nella sua prima partecipazione alla rassegna iridata.

Pernici show, le sue parole

Francesco Pernici si è qualificato alle semifinali degli 800 metri ai Mondiali di Tokyo. Nella sua batteria ha chiuso al secondo posto con il tempo di 1’45"11. "Il lavoro ha dato i suoi frutti, ora bisogna restare tranquilli e concentrati, abbiamo fatto un passo, ce ne sarà un altro importantissimo domani. Cuore e gambe per conquistare la finale anche se sarà difficile. Negli ultimi 150 metri si doveva rischiare anche correndo in terza corsia, volevo la semifinale e chiudere nel migliore dei modi questa stagione", ha dichiarato l'azzurro ai microfoni di Raisport. Nell'altra semifinale Catalin Tecuceanu ha chiuso al sesto posto con il crono di 1’46"22 ed è fuori dalle semifinali.