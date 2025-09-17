Tuttosport.com

L’Italia e la 4x100 dai mille problemi

Sabato le qualificazioni per la finale di domenica ma la decisione sul quartetto è in alto mare tra infortuni e dubbi
Walter Brambilla
1 min
MondialiJacobs
L’Italia e la 4x100 dai mille problemi© EPA

Non vorremmo essere nei panni di Filippo Di Mulo. Il professor siciliano che tutte le nazioni ci invidiano, responsabile della velocità azzurra, capace di far volare gli sprinter azzurri. Nel suo recente palmares oltre al titolo olimpico di Tokyo del 2021, un argento dietro gli Usa a Budapest nel 2023 e il titolo europeo a Roma lo scorso anno. Di Mulo in questi giorni ha una patata bollente tra le mani: la formazione della 4x100 è in alto mare. Il coach siculo h

