Mattia Furlani trionfa a Tokyo! Il lunghista azzurro conquista il primo gradino del podio grazie alla misura da primato personale di 8.39 metri saltati al quinto tentativo: è il secondo oro mondiale dopo l’indoor di Nanchino. Medaglia d'argento invece per il giamaicano Tajay Gayle , che salta 8.34 metri e chiude davanti al cinese Yuhao Shi , bronzo con 8.33 metri. Queste le parole di Furlani: "Non so ancora se è reale, finchè non sento l'inno non ci credo. Stasera è successo qualcosa di magico, abbiamo gestito la gara in modo perfetto, abbiamo aggiustato tutto salto per salto finchè non abbiamo ottenuto questo risultato incredibile - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Per questo risultato devo ringraziare tante persone, mamma in primis, la mia fidanzata, mia sorella ma tutta l'Italia che mi ha sostenuto. È un anno magico, ma è solo l'inizio". L'Italia celebra così il primo oro al Mondiale nonché la quinta medaglia della spedizione azzurra dopo gli argenti di Nadia Battocletti (10000) e Antonella Palmisano (35 km marcia) e i bronzi di Leonardo Fabbri (peso) e Ilias Aouani (maratona) .

Out Tortu e Desalu nei 200

Eliminati in batteria Fausto Desalu e Filippo Tortu. Entrambi i velocisti azzurri non vanno oltre il quinto posto nei 200 metri al quinto giorno del Mondiale di atletica di Tokyo, chiudendo rispettivamente in 20''43 e 20''49: fuori dalla semifinale dei 200 femminili anche le colleghe Dalia Kaddari e Vittoria Fontana. "Mi dispiace perchè ho fatto una bella progressione e poi la mia batteria era la più veloce", è l'amaro commento di Desalu al termine della gara che lo ha visto mancare la finale per soli 5 millesimi. "Dovevo stare attrento a non farmi trasportare da Lyles e Hughes che avevo ai fianchi - ha aggiunto - purtroppo negli ultimi 20 metri le gambe non andavano più, Non sono stato fortunatissimo ma sono contento della stagione. Mi mancava la ciliegina sulla torta". Così invece Tortu, che ha dichiarato di avere preso parte a una gara a cui non avrebbe dovuto correre: "Non avrei dovuto nemmeno farla questa batteria, però ho voluto provarci. Ho fatto bene la curva ma nel rettilineo la gamba destra mi ha messo in difficoltà. Certo è un risultato che non mi soddisfa. La staffetta 4x100? Sono a disposizione per farla e anche per non esserci. Decideranno i tecnici".

Riva 7º nei 1500. Dallavalle e Diaz in finale

Fra gli altri risultati della spedizione tricolore, Roberta Bruni chiude fuori dalla zona medaglie nel salto con l'asta, mentre in semifinale ai 400 ostacolo femminili si arrendono Rebecca Startori, Ayomide Folorunso e Alice Muraro. Grande gara di Federico Riva, che chiude al settimo posto in finale ai 1500 metri: a Tokyo trionfa Isaac Nader. Bene invece Andrea Dallavalle ed Andy Diaz, che accedono alla finale del salto triplo.