Tortu e Desalu subito eliminati nei 200 ai Mondiali, Diaz e Dallavalle in finale nel triplo

Eliminati in batteria Fausto Desalu e Filippo Tortu. Entrambi i velocisti azzurri non vanno oltre il quinto posto nei 200 metri al quinto giorno del Mondiale di atletica di Tokyo, chiudendo rispettivamente in 20''43 e 20''49: fuori dalla semifinale dei 200 femminili anche le colleghe Dalia Kaddari e Vittoria Fontana. "Mi dispiace perchè ho fatto una bella progressione e poi la mia batteria era la più veloce", è l'amaro commento di Desalu al termine della gara che lo ha visto mancare la finale per soli 5 millesimi. "Dovevo stare attrento a non farmi trasportare da Lyles e Hughes che avevo ai fianchi - ha aggiunto - purtroppo negli ultimi 20 metri le gambe non andavano più, Non sono stato fortunatissimo ma sono contento della stagione. Mi mancava la ciliegina sulla torta".
Tortu: "Non avrei dovuto correre"
Così invece Tortu, che ha dichiarato di avere voluto provare a correre una gara a cui non avrebbe dovuto prendere parte: "Non avrei dovuto nemmeno farla questa batteria, però ho voluto provarci. Ho fatto bene la curva ma nel rettilineo la gamba destra mi ha messo in difficoltà. Certo è un risultato che non mi soddisfa. La staffetta 4x100? Sono a disposizione per farla e anche per non esserci. Decideranno i tecnici".
Dallavalle e Diaz in finale
Fra gli altri risultati della spedizione azzurra, Roberta Bruni chiude fuori dalla zona medaglie nel salto con l'asta. Nei 400 ostacolo femminili, si arrendono in semifinale Rebecca Startori, Ayomide Folorunso e Alice Muraro. Bene invece Andrea Dallavalle ed Andy Diaz, che accedono alla finale del salto triplo. In pista anche il bronzo a Parigi 2024 Mattia Furlani, in gara per la finale del salto in lungo.