Tortu e Desalu subito eliminati nei 200 ai Mondiali, Diaz e Dallavalle in finale nel triplo

Eliminati in batteria Fausto Desalu e Filippo Tortu. Entrambi i velocisti azzurri non vanno oltre il quinto posto nei 200 metri al quinto giorno del Mondiale di atletica di Tokyo, chiudendo rispettivamente in 20''43 e 20''49: fuori dalla semifinale dei 200 femminili anche le colleghe Dalia Kaddari e Vittoria Fontana. "Mi dispiace perchè ho fatto una bella progressione e poi la mia batteria era la più veloce", è l'amaro commento di Desalu al termine della gara che lo ha visto mancare la finale per soli 5 millesimi. "Dovevo stare attrento a non farmi trasportare da Lyles e Hughes che avevo ai fianchi - ha aggiunto - purtroppo negli ultimi 20 metri le gambe non andavano più, Non sono stato fortunatissimo ma sono contento della stagione. Mi mancava la ciliegina sulla torta".