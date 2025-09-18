Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Battocletti in finale dei 5000 metri ai Mondiali. Tavernini e Pieroni eliminate nell'alto

L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria dietro alla Chebet, passa anche Eloisa Coiro
1 min
Battocletti in finale dei 5000 metri ai Mondiali. Tavernini e Pieroni eliminate nell'alto © EPA

Nadia Battocletti è finale nei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14'46''36, prima Chebet in 14'45''59. Idea Pieroni e Asia Tavernini restano invece fuori dalla finale del salto in alto ai Mondiali di atletica di Tokyo: dopo aver superato 1.83, le due azzurre hanno commesso i tre errori alla misura di 1.88.

Anche Coiro in semifinale

Eloisa Coiro accede alla semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, mentre Elena Bellò non riesce a superare le batterie. La 24enne ha staccato il pass grazie al terzo tempo nella terza batteria in 2:01.86. Bellò è solo sesta invece in settima batteria con il tempo di 2:02.14. Miglior tempo per la keniota Lilian Odira in 1:57.86.

Lyles vola in finale

Nella semifinale dei 200 metri, impressiona Noah Lyles che va a vincere in 19.51, la miglior prestazione mondiale dell’anno con un passaggio ai 100 di 10.13, ovvero sui suoi migliori parziali di ogni tempo in quello split-time. La finale si disputerà domani alle ore 15:05.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atletica