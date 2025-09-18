Battocletti in finale dei 5000 metri ai Mondiali. Tavernini e Pieroni eliminate nell'alto

Nadia Battocletti è finale nei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14'46''36, prima Chebet in 14'45''59. Idea Pieroni e Asia Tavernini restano invece fuori dalla finale del salto in alto ai Mondiali di atletica di Tokyo: dopo aver superato 1.83, le due azzurre hanno commesso i tre errori alla misura di 1.88.
Anche Coiro in semifinale
Eloisa Coiro accede alla semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, mentre Elena Bellò non riesce a superare le batterie. La 24enne ha staccato il pass grazie al terzo tempo nella terza batteria in 2:01.86. Bellò è solo sesta invece in settima batteria con il tempo di 2:02.14. Miglior tempo per la keniota Lilian Odira in 1:57.86.
Lyles vola in finale
Nella semifinale dei 200 metri, impressiona Noah Lyles che va a vincere in 19.51, la miglior prestazione mondiale dell’anno con un passaggio ai 100 di 10.13, ovvero sui suoi migliori parziali di ogni tempo in quello split-time. La finale si disputerà domani alle ore 15:05.