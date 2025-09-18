Battocletti in finale dei 5000 metri ai Mondiali. Tavernini e Pieroni eliminate nell'alto

Nadia Battocletti è finale nei 5mila metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14'46''36, prima Chebet in 14'45''59. Idea Pieroni e Asia Tavernini restano invece fuori dalla finale del salto in alto ai Mondiali di atletica di Tokyo: dopo aver superato 1.83, le due azzurre hanno commesso i tre errori alla misura di 1.88.