Fabbri, il gigante buono: "Pokemon, ramen e un bronzo da film"

Il pesista azzurro a Tokyo è salito sul podio per il secondo Mondiale di fila: "Una medaglia nata con le visualizzazioni pre-gara: mi immagino al cinema mentre guardo la pellicola della mia gara, che si conclude con le mie lacrime di gioia sul podio"
Daniele Galosso
1 min
Fabbrimondiali atletica tokyo
Fabbri, il gigante buono: "Pokemon, ramen e un bronzo da film"© EPA

Leonardo Fabbri, ai Mondiali ha appena conquistato una medaglia di bronzo che ha definito “della maturità”: c’è stato un prima di Tokyo e ci sarà un dopo Tokyo, dunque, nella sua carriera?
"Penso di sì. Un anno fa, a Parigi, ero arrivato con tante aspettative ed ero tornato a casa con nulla al collo. E a Tokyo, fino a un certo punto, pareva fosse una fotocopia della gara olimpica: era lì lì per piovere, nel riscaldamento n

