L’atletica nel futuro, Athlos è la terza via: l'idea del multimilionario Ohanian a Times Square

Ohibò, una pedana del salto in lungo in mezzo a Times Square . Nessuna traveggola, tutto vero: Alexis Ohanian , il multi-milionario ex ceo di Reddit e marito di Serena Williams , giovedì scorso ha portato un concorso di atletica leggera femminile nel cuore pulsante di Manhattan , in uno dei luoghi più iconici al mondo. La sola fase di qualificazione, ad essere precisi, della prova di salto in lungo compresa nel più articolato evento denominato “ Athlos ”, giunto quest’anno alla seconda edizione. Una rassegna tutta in rosa, disputata all’Icahn Stadium di New York, con montepremi record e copertura televisiva globale. Una prova generale di futuro, con ogni probabilità, per l’intero movimento dell’atletica, ancora alla ricerca dell’abito ideale per il 2025 (quasi 2026...), tra una conservatrice Diamond League e una sperimentale Grand Slam Track . Il movimento del “track and field”, infatti, pare impegnato in una fase di rinnovamento, a caccia di nuovi format e nuove soluzioni che possano strizzare l’occhio al mondo moderno e alle nuove generazioni.

Tempistiche, grandi rivalità e storytelling

E quindi: tempistiche degli eventi più televisive, narrazioni legate a grandi rivalità, storytelling intorno ai fuoriclasse odierni. Un menù che “Athlos” ha abbracciato appieno nell’antipasto andato in scena tra questo e lo scorso anno, compresa un’alta attrattività per i campioni (soprattutto a stelle e strisce) alla luce di premi da record e pagamenti immediati. Un elemento che sta distinguendo nettamente l’intuizione di Ohanian da quella di Michael Johnson, per esempio: le ultime stime parlano di quasi 20 milioni di pagamenti in arretrato per il Grand Slam Track - esperimento partorito dalla mente del leggendario velocista americano e annunciato come rivoluzionario per l’atletica -, tanto che è stata anche annullata una delle tappe inizialmente previste in calendario. E il format di gara, anche al di là della suggestiva “invasione di campo” a Times Square, appare più fresco di quello della pur consolidata e apprezzata Diamond League, dove - per altro - si sussurra tra gli atleti che non sempre i compensi arrivino puntuali come treni svizzeri...

Solo un antipasto

Ma perché quello di “Athlos” dovrebbe esser stato soltanto un antipasto? Beh, perché nella testa di “mister Reddit” c’è qualcosa più di un singolo appuntamento con una manciata di eventi tutti al femminile. Dagli Stati Uniti, infatti, si sussurra di una evoluzione - a stretto giro di posta - in un vero e proprio campionato a squadre. Con un articolato calendario, numerosi team in competizione tra loro e un sistema di punteggi da acquisire di volta in volta. Una soluzione di certo coinvolgente e televisiva, giust’appunto, anche se rischierebbe di snaturare alcuni aspetti dell’atletica leggera nella sua concezione più classica. Ma le idee non mancano, gli sponsor e le emittenti alle spalle nemmeno. E men che meno i campioni, dato che volti del calibro di Sha’Carri Richardson, Gabby Thomas e Tara Davis-Woodhall hanno già sposato la causa. Quest’ultima, campionessa olimpica e mondiale in carica nel salto in lungo, è salita in pedana anche in mezzo ai palazzi di Manhattan, pochi giorni fa, tra la folla di curiosi e appassionati. Una cartolina inedita, almeno per ora...