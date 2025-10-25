Tuttosport.com

Stano: "Io più forte a Los Angeles. E Furlani porta speranza"

Un 2025 tra record del mondo e infortuni. Il campione olimpico si racconta: "Nel mirino i Mondiali a squadre e gli Europei, poi i Giochi"
Daniele Galosso
1 min
Stano
Stano: "Io più forte a Los Angeles. E Furlani porta speranza"© EPA

Massimo Stano, dal record del mondo sulla 35 km in maggio al Mondiale saltato per infortunio a settembre: innanzitutto, come sta? “In ripresa. La lesione si è rimarginata, ma ora c’è uno scarto di potenza tra una gamba e l’altra: svolgo soprattutto lavoro alternativo, tra piscina e bici, con l’obiettivo di tornare a inserire la marcia pian piano quando il tono muscolare sarà pienamente recuperato. Questi sono i

