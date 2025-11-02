Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sulle orme di Pizzolato New York ormai è leggenda

Si corre nella Grande Mela la maratona più celebre al mondo: tra i 55mila podisti al via anche 2400 italiani
Walter Brambilla
1 min
Sulle orme di Pizzolato New York ormai è leggenda © EPA

Questa mattina New York si sveglierà quando ancora le prime luci dell’alba non si saranno mostrate sull’East River. Molto presto, da ogni distretto della megalopoli, migliaia di runner si presenteranno a Staten Island, dove alle ore 9 (le 14 in Italia) il colpo di cannone darà il via alla maratona. I 55mila partecipanti attaccheranno il Verrazzano Bridge alla conquista della Big Apple, edizione numero 54.
È la maratona più famosa

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte