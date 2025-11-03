Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Festa Kipruto al... fotofinish: New York è sua

Battuto l’altro keniano Mutiso in volata. La maratona della Grande Mela è stata l’ultima per Kipchoge, in rosa trionfo di “mamma” Obiri
Walter Brambilla
1 min
AtleticaMaratona New YorkKipruto
Festa Kipruto al... fotofinish: New York è sua© EPA

New York non vuole essere da meno rispetto a un Mondiale. A Tokyo l’arrivo fu in volata, nella Big Apple appena tre centesimi di secondo hanno diviso il keniano Benson Kipruto dal connazionale Alexander Mutiso: per entrambi 2 ore 08’ e 09”. Un finale che ha dato l’unico brivido di una maratona condotta a ritmi blandi sino a metà gara. Tutti dietro a Eliud Kipchoge, 41 anni domani, così dicono i testi sacri, anche se osservandolo pare mostrare qualche anne

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte