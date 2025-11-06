Tuttosport.com
Cristiano Rollo: «La mia vita di corsa  fino alle allucinazioni»

Il torinese ha corso le sette ultramaratone più dure al mondo: «In Grecia   mi sono visto in terza persona, in America mi hanno salvato due aerei...»
Cristiano Rollo: «La mia vita di corsa  fino alle allucinazioni»

Sono state ribattezzate le “Sette Sorelle”. E sono le ultramaratone - sette, ça va sans dire - unanimemente riconosciute come più massacranti al mondo. La Philippides Run misura 490 km, la Brasil 135 impone quasi 9.000 metri di dislivello, la Badwater si corre negli oltre 50° della Death Valley. E così via. Cristiano Rollo, torinese, 51 anni, le ha corse tutte. E mica una volta soltanto: il mese scorso ha concluso l’iconica Spartathl

