Positivo al testosterone, l'argento mondiale dei 100 metri sospeso per doping

Lo sprinter statunitense Marvin Bracy-Williams, medaglia d'argento nei 100 metri ai mondiali di atletica del 2022, è stato sospeso per 45 mesi dall'USADA , agenzia antidoping degli Stati Uniti, per una doppia violazione delle norme. Risultato positivo al testosterone per la prima volta in un test del febbraio 2024, ha tentato di ostacolare le indagini . In seguito ha ammesso di essere ricorso al doping e ha collaborato con le autorità: questo gli ha consentito uno sconto di pena a 21 mesi. Poi però gli è stata inflitta una sospensione aggiuntiva di 24 mesi perché per tre volte, tra ottobre 2023 e giugno 2024, non si è reso reperibile ai controlli . Bracy-Williams potrà tornare a gareggiare a fine 2027. L'USADA ha affermato che anche l'Athletic Integrity Unit, che supervisiona i casi di doping per World Athletics, e la Drug Enforcement Administration degli USA hanno partecipato al caso.

Le parole del CEO

"È fondamentale che chi pratica sport abbia fiducia nelle autorità antidoping, che lo sostengano e agiscano sulla base delle informazioni raccolte per proteggere l'integrità dello sport e i diritti degli atleti puliti, come è stato fatto in questo caso", ha affermato Travis T. Tygart, CEO dell'USADA. "Questo caso è anche un esempio dell'importanza della cooperazione tra organizzazioni che condividono gli stessi principi e le forze dell'ordine quando si tratta di sradicare i sistemi di doping organizzati. Quando le regole vengono applicate come dovrebbero, possiamo ritenere le persone responsabili e perseguire ulteriori violazioni delle norme antidoping e accuse penali. Questa indagine ha già portato a diversi risultati significativi che saranno resi noti in un secondo momento, mentre l'indagine complessiva continua", ha aggiunto. La sanzione di 45 mesi è iniziata il 5 febbraio 2024, data della sospensione provvisoria. In più - riporta l'USADA - "Bracy-Williams è stato squalificato da qualsiasi risultato agonistico dal 1° giugno 2023, compresa la perdita di medaglie, punti e premi".