Jacobs scuote l’atletica, l’intervista delle polemiche: “Preso in giro”. E che stoccata a Tamberi

Il futuro di Marcell Jacobs rimane sospeso, attraversato da dubbi, inquietudini e frizioni sempre più evidenti con la Federazione . L’olimpionico dei 100 metri, in una lunga intervista a La Stampa, ha raccontato un momento personale complesso, fatto di incertezze tecniche, motivazionali e relazionali. “Sono ancora in fase di riflessione, non mi metto fretta. Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla. Fatico a tenerla accesa”, ha spiegato Jacobs, ammettendo che la volontà di tornare a correre non è più così naturale come un tempo. E se il fisico regge, la testa per ora frena: “Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano”.

Jacobs: "Senza entusiasmo è inutile"

Il vero nodo, però, sembra essere il rapporto ormai incrinato con la pista e con la Federazione. “Ma non sento il richiamo della pista e mi preoccupa. Se vado avanti, non è solo per vincere gli Europei: è per tirare dritto fino a Los Angeles 2028, ma senza entusiasmo è inutile”, ha confessato il campione olimpico, lasciando intendere che la scelta sul suo futuro potrebbe non essere imminente. Sul fronte federale, i toni non sono più quelli di un tempo. “Non sono più tra gli atleti di punta, ho visto. Mi hanno presentato nuovi parametri dopo Parigi. Li rispetto, poi scopro che per altri, a parità di condizioni, è andata diversamente: mi sento preso in giro”, ha accusato Jacobs. E il riferimento a Tamberi è esplicito: “Tamberi è rimasto in quella lista e io no? Lo conosco, Gimbo sa mantenere i rapporti con le persone, caratteristica che al presidente Mei piace. Io ho un altro carattere, non riesco a fingere di fare l’amico”.

La vicenda spionaggio

Nel corso dell'intervista Jacobs è tornato anche sul caso legato a Giacomo Tortu, vicenda che ha profondamente incrinato gli equilibri della staffetta azzurra. “La situazione non è stata percepita nella sua gravità. Mi ha destabilizzato e travolto, pagare qualcuno per frugare negli affari miei è inconcepibile, definisce, a prescindere dalle questioni penali, che c’è un livello di invidia fuori controllo”. Chiusura più conciliatoria verso Filippo Tortu: “Parlo di Giacomo Tortu, perché Filippo ha affrontato la situazione e glielo riconosco: mi ha chiamato quando è uscita la situazione, ha avuto coraggio, con lui l’imbarazzo è durato cinque minuti in nazionale”.