Jacobs scuote l’atletica, l’intervista delle polemiche: “Preso in giro”. E che stoccata a Tamberi

Il futuro di Marcell Jacobs rimane sospeso, attraversato da dubbi, inquietudini e frizioni sempre più evidenti con la Federazione. L’olimpionico dei 100 metri, in una lunga intervista a La Stampa, ha raccontato un momento personale complesso, fatto di incertezze tecniche, motivazionali e relazionali. “Sono ancora in fase di riflessione, non mi metto fretta. Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla. Fatico a tenerla accesa”, ha spiegato Jacobs, ammettendo che la volontà di tornare a correre non è più così naturale come un tempo. E se il fisico regge, la testa per ora frena: “Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano”.
Jacobs: "Senza entusiasmo è inutile"
Il vero nodo, però, sembra essere il rapporto ormai incrinato con la pista e con la Federazione. “Ma non sento il richiamo della pista e mi preoccupa. Se vado avanti, non è solo per vincere gli Europei: è per tirare dritto fino a Los Angeles 2028, ma senza entusiasmo è inutile”, ha confessato il campione olimpico, lasciando intendere che la scelta sul suo futuro potrebbe non essere imminente. Sul fronte federale, i toni non sono più quelli di un tempo. “Non sono più tra gli atleti di punta, ho visto. Mi hanno presentato nuovi parametri dopo Parigi. Li rispetto, poi scopro che per altri, a parità di condizioni, è andata diversamente: mi sento preso in giro”, ha accusato Jacobs. E il riferimento a Tamberi è esplicito: “Tamberi è rimasto in quella lista e io no? Lo conosco, Gimbo sa mantenere i rapporti con le persone, caratteristica che al presidente Mei piace. Io ho un altro carattere, non riesco a fingere di fare l’amico”.
La vicenda spionaggio
Nel corso dell'intervista Jacobs è tornato anche sul caso legato a Giacomo Tortu, vicenda che ha profondamente incrinato gli equilibri della staffetta azzurra. “La situazione non è stata percepita nella sua gravità. Mi ha destabilizzato e travolto, pagare qualcuno per frugare negli affari miei è inconcepibile, definisce, a prescindere dalle questioni penali, che c’è un livello di invidia fuori controllo”. Chiusura più conciliatoria verso Filippo Tortu: “Parlo di Giacomo Tortu, perché Filippo ha affrontato la situazione e glielo riconosco: mi ha chiamato quando è uscita la situazione, ha avuto coraggio, con lui l’imbarazzo è durato cinque minuti in nazionale”.
La replica della Federazione
Alle parole del campione olimpico ha risposto a LaPresse il presidente della Fidal, Stefano Mei: “Sono stupito, credo non ci sia una mezza ragione per fare un’intervista di quel genere, però ognuno fa quello che vuole. Da presidente della federazione e primo tifoso dell’atletica sono invece preoccupato perché gli manca la scintilla, tutto il resto mi tange poco, ma il fatto che lui dica all’8 dicembre che gli manca la scintilla non è un bel lavoro. Vero che lui pone come obiettivo Los Angeles però il tempo passa e non aspetta. Io sono preoccupato solo di quello, spero gli torni presto”.
"Preso in giro? Non si capisce perché"
Mei ha poi replicato alle accuse di Jacobs sui rapporti con la Federazione: “Dice che si è sentito preso in giro? Non si capisce da chi e da cosa, io l’ho contattato più volte, ho sentito Rana Reider durante l’anno così come ha fatto il direttore tecnico. Sapevamo che aveva problemi e gli abbiamo proposto di mandare un tecnico negli Usa e quando è venuto in Italia, senza il tecnico, gliene abbiamo proposto uno che potesse seguirlo, non per farlo allenare, ma per prendere i tempi ed è stato rifiutato. Non riesco a comprendere, poi è chiaro che gli atleti che fanno parte della Nazionale noi chiediamo di condividere il percorso tecnico, ovviamente con la struttura. Questo non mi sembra qualcosa di strano”.
"Se uno non risponde più..."
Sul rapporto personale con Jacobs, Mei ha aggiunto: “Io sono il presidente della federazione, ovviamente la mia porta è sempre aperta. Io l’ultimo messaggio che ho mandato a Marcell è il 26 settembre di quest’anno, quando ha compiuto gli anni. Io gli auguri li ho mandati, poi se uno non risponde può essere anche che non abbia voglia… io quello che devo fare lo faccio, se poi uno preferisce evitare va bene uguale”. Il presidente ha infine allargato il discorso al movimento azzurro: “Io ho visto Marcell a Tokyo (ai Mondiali di settembre, ndr), poi so che ha fatto un giro del mondo in vacanza dopo i Mondiali e ci sta, ma la vita va avanti. Non c’è Jacobs, Tamberi, Furlani o Battocletti, c’è tutto un movimento dell’atletica italiana a cui bisogna dare attenzione”.
