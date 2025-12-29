“Furlani e Battocletti le stelle, ma quanta curiosità per Doualla. Jacobs? Serve pazienza”

Il 2025 sta per andare in soffitta, chiediamo al DT dell’atletica italiana, il prof Antonio La Torre , (oltre 200 giorni trascorsi fuori casa per lavoro), il tecnico più medagliato di sempre, un giudizio sull’anno che si sta per concludere, prima di prendere in considerazione il 2026. Prof. è soddisfatto del 2025? "Sì. È stato un anno positivo. Senza mai esagerare, senza squilli di tromba, contiamo 73 medaglie vinte tra Europei indoor, Under 23, Under 20, i Mondiali di Tokyo, possiamo essere soddisfatti sia a livello individuale che di squadra. È stato un bottino ricco". Il 2026 contrariamente agli anni precedenti sarà più "leggero", gli appuntamenti importanti non saranno tanti? "Non sono molto d’accordo. Cominciamo a marzo con i Mondiali indoor in Polonia, la Coppa del Mondo di Marcia (aprile) in Brasile, i Mondiali di staffetta a Gaborone (Botswana)a maggio, i Campionati Europei di Birmingham (agosto), a settembre la nuova iniziativa mondiale “Ultimate Champions” a Budapest".

Kelly Doualla sarà al Mondiale

Su chi potrà contare l’Italia per il 2026? "Mattia Furlani e Nadia Battocletti in primis”. Saranno le nostre due punte. Al centro dell’attenzione. Non ho dubbi. Su di, loro tutte le nostre attenzioni. Sono curioso di veder all’opera Kelly Doualla ai Mondiali indoor. Ne ho parlato a lungo con il suo tecnico abbiamo trovato un accordo. Mi attendo una risposta da parte di Larissa Iapichino, quest’anno ha sbagliato solo una gara (Tokyo), l’ho sentita, è tosta e determinata, farà un esordio già all’inizio di febbraio sotto tetto. Spero che Leo Fabbri dia la spallata definitiva alla specialità, da tempo è tra i migliori al mondo, lo ha dimostrato in Giappone. Per la marcia Massimo Stano mi ha confermato di voler essere presente sia alla Coppa del Mondo, che gli Europei, Antonella Palmisano solo a Birmingham". Parliamo del mezzofondo che da tempo non gode di buona salute? "Quello veloce no. Possiamo contare su Pietro Arese, Federico Riva, Francesco Pernici tanto per citare i più continui. Sono le distanze dei 5 e i 10 mila che soffrono. Abbiamo perso più di una generazione, dobbiamo purtroppo aspettare. Yeman Crippa non vuole ritornare sui suoi passi e insistere sulla maratona. Sulla distanza olimpica più lunga possiamo contare su Iliass Aouani". Esiste anche un problema velocità, dopo i fasti degli anni trascorsi siamo in fase di stallo? "Purtroppo saranno anni di transizione, inutile nasconderlo, se va tutto bene possiamo presentare una staffetta 4x100 per Los Angeles 2028".