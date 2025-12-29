“Furlani e Battocletti le stelle, ma quanta curiosità per Doualla. Jacobs? Serve pazienza”

Il 2025 sta per andare in soffitta, chiediamo al DT dell’atletica italiana, il prof Antonio La Torre, (oltre 200 giorni trascorsi fuori casa per lavoro), il tecnico più medagliato di sempre, un giudizio sull’anno che si sta per concludere, prima di prendere in considerazione il 2026. Prof. è soddisfatto del 2025? "Sì. È stato un anno positivo. Senza mai esagerare, senza squilli di tromba, contiamo 73 medaglie vinte tra Europei indoor, Under 23, Under 20, i Mondiali di Tokyo, possiamo essere soddisfatti sia a livello individuale che di squadra. È stato un bottino ricco". Il 2026 contrariamente agli anni precedenti sarà più "leggero", gli appuntamenti importanti non saranno tanti? "Non sono molto d’accordo. Cominciamo a marzo con i Mondiali indoor in Polonia, la Coppa del Mondo di Marcia (aprile) in Brasile, i Mondiali di staffetta a Gaborone (Botswana)a maggio, i Campionati Europei di Birmingham (agosto), a settembre la nuova iniziativa mondiale “Ultimate Champions” a Budapest".
Kelly Doualla sarà al Mondiale
Su chi potrà contare l’Italia per il 2026? "Mattia Furlani e Nadia Battocletti in primis”. Saranno le nostre due punte. Al centro dell’attenzione. Non ho dubbi. Su di, loro tutte le nostre attenzioni. Sono curioso di veder all’opera Kelly Doualla ai Mondiali indoor. Ne ho parlato a lungo con il suo tecnico abbiamo trovato un accordo. Mi attendo una risposta da parte di Larissa Iapichino, quest’anno ha sbagliato solo una gara (Tokyo), l’ho sentita, è tosta e determinata, farà un esordio già all’inizio di febbraio sotto tetto. Spero che Leo Fabbri dia la spallata definitiva alla specialità, da tempo è tra i migliori al mondo, lo ha dimostrato in Giappone. Per la marcia Massimo Stano mi ha confermato di voler essere presente sia alla Coppa del Mondo, che gli Europei, Antonella Palmisano solo a Birmingham". Parliamo del mezzofondo che da tempo non gode di buona salute? "Quello veloce no. Possiamo contare su Pietro Arese, Federico Riva, Francesco Pernici tanto per citare i più continui. Sono le distanze dei 5 e i 10 mila che soffrono. Abbiamo perso più di una generazione, dobbiamo purtroppo aspettare. Yeman Crippa non vuole ritornare sui suoi passi e insistere sulla maratona. Sulla distanza olimpica più lunga possiamo contare su Iliass Aouani". Esiste anche un problema velocità, dopo i fasti degli anni trascorsi siamo in fase di stallo? "Purtroppo saranno anni di transizione, inutile nasconderlo, se va tutto bene possiamo presentare una staffetta 4x100 per Los Angeles 2028".
Con Jacobs c'è un problema da risolvere
Marcell Jacobs parla di motivazione e entusiasmo perduta. Lei cosa ne sa? "Si sta allenando. Questo lo sappiamo, il problema da risolvere c’è, ci vuole pazienza da una parte e dall’altra". Forse sarebbe opportuno un incontro o in Italia o negli Usa? "Potrebbe essere una soluzione". E Filippo Tortu che è scomparso in campo azzurro, sostituito anche da Matteo Melluzzo nella 4x100 mondiale? "Al campo l’ardua sentenza, occorre innaffiare il talento magari con un ritorno sui 100 senza scordarci della doppia distanza. Tra le donne abbiamo Zaynab Dosso, come punto di riferimento. Poi vedremo anche il ritorno di Gimbo Tamberi. Ha ripreso alla grande, mostra di continuo tutti i suoi allenamenti via social. È determinatissimo".
Un risultato irripetibile
Agli Europei di Roma nel 2024 abbiamo conquistato ben 24 medaglie. Per Birmigham? «Penso sia un risultato irripetibile, gli inglesi stanno cercando di metterci i bastoni tra le ruote. Sanno che la nostra punta è Nadia Battocletti che in Europa, per ora, non ha rivali. Stanno studiando degli orari per metterla in difficoltà. Le finali dei 5.000 sono l’11agosto e quello dei 10.000 il 14. Ad ogni buon conto andiamo in Inghilterra a testa alta con Nadia". A meta settembre c’è la novità Ultimate Championships, simile alla finale della Diamond League. Solo semifinali e finali dirette, invitati per evento, con inviti decisi dalla classifica mondiale, arricchita da ori olimpici e mondiali. "Le occasioni per emergere ci sono, nella speranza che gente come Andrea Dallavalle si confermi, che Alessandro Sibilio risorga. Non sarà un anno lunghissimo come i precedenti ma ci sarà da lavorare e tanto".
