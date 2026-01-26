Tuttosport.com
StraordiNadia Battocletti: una scivolata e la cavalcata!

Il Campaccio parla azzurro con la campionessa classe 2000. La seconda vittoria di fila è per dispersione. Ben 23” sulla Niymukunzi (2ª) nonostante una caduta: "Non cascavo da quando ero bimba..."
Walter Brambilla
1 min
Nadia Battocletti: una scivolata e la cavalcata!

Una stupenda lezione di cross, quella impartita da Nadia Battocletti al rintoccare del mezzogiorno di ieri sui prati di San Giorgio su Legnano, dove era in programma la 69ª edizione del Cross del Campaccio. Gli ingredienti per affrontare una corsa campestre c’erano tutti: freddo, fango e fatica. Forse il termine fatica non è appropriato per l’azzurra che - con la leggerezza che la contraddistingue - ha sempre tenuto la testa della gara, è

