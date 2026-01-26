 Il solito Furlani vola già lungo, Doualla sprint  

Mattia Furlani non tradisce e vola lontano. Anche se la stagione è appena iniziata, il campione del mondo di Tokyo parte lasciando subito un segno indelebile sulla pedana dell’impianto indoor di Parigi, atterrando nella sabbia a 8,33 (secondo assalto), miglior prestazione mondiale dell’anno. Quello che però più impressiona del reatino allenato da mamma Seck è la sequenza dei salti, tra l’altro senza alcun nullo: 7,70, 8,33, 8,18, 8,22, 8,27, 8,20. La conferma di una condizione già strepitosa, con quattro voli sopra 8,20 e a 4 centimetri dal primato personale. Se questo è il buongiorno, figuriamoci cosa ci preparerà per il resto della stagione. Furlani, talento purissimo, avrà a disposizione sfide incredibili nel corso dell’anno, a partire dal Mondiale al coperto di Torun, in Polonia,sino agli Europei di Birmingham, in Inghilterra, non scordandoci che a metà settembre nella nuova creatura della World Athletic, ovvero l’“Ultimate Championship”, potrà incrociare gli sguardi di lunghisti che nel corso della stagione avranno realizzato i migliori risultati, una sorta di “Mondiale” in tre giorni con tutte finali. La stagione è partita col vento in poppa per Mattia, che si è messo alle spalle il bulgaro Saraboyukov, l’unico che l’aveva battuto lo scorso anno, fermo a 8,15, un distacco netto rispetto alla leadership dell’italiano. Risposta dell’azzurro al greco Tentoglu, che ha realizzato 8,25 sabato ad Atene. Sfida diretta tra i due che si realizzerà tra pochi giorni, il 3 febbraio, a Ostrava.
La campionessa europea under 20 è arrivata quarta
L’impianto di Parigi-Bercy era una sorta di cartina di tornasole anche per Kelly Doualla. La velocista lombarda, 16 anni, era infatti alla sua prima uscita a livello internazionale. La sprinter allenata da Walter Monti non si è impressionata davanti a un folto pubblico, in batteria ha fatto segnare 7”32, conquistando la finale delle migliori, mentre in finale ha chiuso in 7”28. La campionessa europea Under 20 è terminata quarta nell’atto conclusivo, vinto dalla lussemburghese Van der Weken in 7”16. "Era il tempo che speravo realizzasse - spiega al telefono il suo tecnico, rimasto a casa -, è tanta roba, dimostra che è nata per fare quello che stiamo preparando". Sorride anche Filippo Randazzo, pure lui in trasferta a Parigi. Il siciliano, ormai velocista a tempo pieno, nei 60 metri si migliora con 6”59, al terzo posto, quattro centesimi in meno del personale di un anno fa. Minimo per la rassegna iridata realizzato dall’ex lunghista, dopo il 6”65 del primo round. A Boston, infine, nuovo primato mondiale negli 800 metri da parte dello statunitense Josh Hoey con 1’42”50 (precedente 1’42”67/1997 del keniano Wilson Kipketer). W.B.