 Il solito Furlani vola già lungo, Doualla sprint  

Mattia Furlani non tradisce e vola lontano. Anche se la stagione è appena iniziata, il campione del mondo di Tokyo parte lasciando subito un segno indelebile sulla pedana dell’impianto indoor di Parigi, atterrando nella sabbia a 8,33 (secondo assalto), miglior prestazione mondiale dell’anno. Quello che però più impressiona del reatino allenato da mamma Seck è la sequenza dei salti, tra l’altro senza alcun nullo: 7,70, 8,33, 8,18, 8,22, 8,27, 8,20. La conferma di una condizione già strepitosa, con quattro voli sopra 8,20 e a 4 centimetri dal primato personale. Se questo è il buongiorno, figuriamoci cosa ci preparerà per il resto della stagione. Furlani, talento purissimo, avrà a disposizione sfide incredibili nel corso dell’anno, a partire dal Mondiale al coperto di Torun, in Polonia,sino agli Europei di Birmingham, in Inghilterra, non scordandoci che a metà settembre nella nuova creatura della World Athletic, ovvero l’“Ultimate Championship”, potrà incrociare gli sguardi di lunghisti che nel corso della stagione avranno realizzato i migliori risultati, una sorta di “Mondiale” in tre giorni con tutte finali. La stagione è partita col vento in poppa per Mattia, che si è messo alle spalle il bulgaro Saraboyukov, l’unico che l’aveva battuto lo scorso anno, fermo a 8,15, un distacco netto rispetto alla leadership dell’italiano. Risposta dell’azzurro al greco Tentoglu, che ha realizzato 8,25 sabato ad Atene. Sfida diretta tra i due che si realizzerà tra pochi giorni, il 3 febbraio, a Ostrava.